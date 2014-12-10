港报财经评论：A股大插水，捞国寿良机--经济日报12月10日

A股大插水，捞国寿良机/林瑞芬

A股又现波动先升后回，上证昨急挫5.4%；恒指跌2.3%；国指跌4.6%，A股遇上真的回吐浪。升时急回亦急终兑现，A股终回。沪深股市共录得12,665亿人民币交投，港股就1,441亿港元，短期套利回吐力激增。以黄金比率推论，上证暂见短期顶的话，以11月20日升浪起点2,437至昨日高位3,091计的0.382至0.5倍下调，上证初步回吐以2,841至2,764视为支持参考。内银、内险股急回，工行、民行A股跌9.3%至9.9%不等；平保、国寿、太保A股跌8.5%至10%不等，候急回再收集强势股也是一个方法，而内险股仍然值得收集。

中金认为内险股受益于市场的上涨原因有三：一是A股市场每上涨10%，将使内含价值加约4%，每股帐面净值增加约7%，从而改善保险公司的基本面。二是，保险和券商是A股指数的权重行业，基于盈利改善和估值提升，推升股价将推高A股市场。三来，强劲的投资收益预计将转化为强劲的保费增长。历史经验显示，强劲的投资表现将伴随下一年强劲的保费增长，因为销售管道财务资源边际增长和保单持有者收益增长，从而使寿险产品更具吸引力。另一方面，强劲的保费增长将为股价估值奠定坚实基础。

以往锺情平保 ，事实也不负所望。今日想同大家剖析国寿 。技术上，上月尾，国寿才突破重要阻力，突破长方形的量度升幅约至37港元，以25港元楼下收集，具值博空间，24港元止蚀，昨收27.05港元，跌4.9%。基本面论，业务趋于改善，具重估潜力。2012年至2014年上半年，国寿经历频繁的高层人事变动，由于战略上缺乏可持续性，发展停滞不前。惟目前公司人事变动告一段落，新任管理层提出诸多创新举措，集中精力优化产品结构、扩张行销队伍、提高投资管理的市场化运作效率，公司长期发展可期。公司的代理人人数扭转了2012年以来的下降走势。截至2014年前9个月，代理人人数较2013年底增加了11%。公司将这一增长归因于代理人激励计划的改善，并表明代理人产能也出现了百分比两位数的增长。(B05)

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A股跳崖，纯属小回/余少文

中国对股市示警一日后，A股终于出现跳崖行情，亦累及国企指数急挫，但A股为疯牛，相信调整也只是小回格局，符合预期，料国指11,000点有支持，可趁机低吸。中国内地股市昨日一度走高，但午后大逆转，出现跳崖走势，沪深300指数跌145点或4.5%，收报3,106点，单日转向，沪深两市成交额达1.37万亿人民币。国企指数全日跌540点或4.6%，收报11,332点，成交额466亿港元，只有16%主板H股逆市上升，又以早前急升的证券股为下跌H股重灾区。而率先调整的红筹指数亦跌92点或2%，收报4,335点，成交额85亿港元。

刚指出中国对股市作出警示，可惜A股不领情，严重超买下不跌反升，沪港通额度余额亦维持在高水平，A股昨日早段亦是先跌后升，即使预期大市最终下跌，但半日突然逆转，跌幅之大则是预期之外，如上证综合指数全日高低波幅达256点，收市跌163点或5.4%，收报2,856点，由全日高位计算则跌235点或7.6%。至于国指一日内跌穿两个支持位11,638点和11,440点，前者是去年底高位，后者是年9月高位，短期如未能重上这个支持区域11,400点至11,600点，或要下试另一个支持位10,800点至11,000点，前者是早前支持位100天平均线附近，后者是250周平均线附近。

如指数由10月低位10,097点计算，升至前日高位11,949点，以黄金比率中的0.5倍调整计算为11,022点，以0.618倍调整计算则为10,805点；若由沪港通开通后的升浪计算，即11月低位10,330点上升至周一，以0.618倍调整计算为10,949点，三个调整幅度都在第二个支持区内，是认为重要的支持位。因应大市处于大涨小回格局，故调整是入市的机会，当然认为证券股和保险股可以在调整市况中优先考虑，因为大市一旦结束调整而开展新一轮升浪，证券股和保险股都可以受惠A股再上升。而一直相信A股踏入牛市，不管是否疯牛，调整后可再升，以上证为例，指数今次调整可守10天平均线，因为指数由11月低位2437点上升至昨日高位3,091点以来，即今次升浪，以0.5倍调整为2,764点，跟10天平均线相近；又如以今年低位1,974点计算，以0.382倍调整为2,664点，跟20天平均线相约。过去所见，大市调整，20天平均线往往有很大的支持力度，故上证一旦跌至20天线附近，不妨作为入市讯号。(B07)

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