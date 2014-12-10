版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:21 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元脱离数年低点，中国通胀数据令其承压

中国11月通胀表现温和，再添经济成长放缓的疑虑，澳元因而再遭打击。

澳洲12月消费者信心指数锐降，增强市场对澳洲未来降息的臆测。

新西兰元 报在0.7665美元，此前乳品业巨擘恒天然(Fonterra)将支付农户的牛乳收购价预估调降11%至八年低位，较去年纪录高位大减44%。

市场目前聚焦于新西兰央行周四的政策决议，市场揣测央行前景展望将更趋温和，暗示利率将在更长的时间内按兵不动。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/龚芳; 审校 戴素萍/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐