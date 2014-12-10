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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:59 BJT

日本已公布经济指标--2014/12/10

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        -0.5%  r          -1.8%  r             --            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     11月        +2.4%             +2.5%          12月25日         +2.5%
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     10月        +2.9%             +3.0%          12月25日         +2.9%
 工业生产(m/m)                        10月        +0.2%  p          +2.9%  r       12月12日            --
 失业率                               10月         3.5%  @           3.6%  @       12月25日          3.6%
 贸易收支(亿日圆)                     10月    逆差7,100         逆差9,583          12月16日    逆差10,500
 所有家庭实质支出(y/y)                10月        -4.0%             -5.6%          12月25日         -5.1%
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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