台湾债市：10年债殖利率盘初走低，先反映美债利多

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透台北12月10日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初小幅下滑。交易员表示，盘初先反映昨晚美债的偏多走势，但交易商追价意愿仍低，使得殖利率跌幅逐渐收敛。
市场人士指出，台债年底因交易商多退场观望，使得盘面流动性风险偏高。不过因美债殖利率回到相对低位，对台债可望形成保护作用。今日债市料不脱离狭幅盘整走势，静待下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议的召开。
〞交易量缩成这样，区间也不会大。〞一银行台债交易员说。
另一证券商交易员则称，台湾今、明两年的经济基本面都还不错，但物价却偏低，这使得市场对央行明年是否升息的看法并不一致，也增加了操作的难度。后续还是要以美国经济表现的好坏为依归。
美国公债价格周二上扬，30年期公债收益率降至约两个月最低，因股市和油价下挫，带动了对避险美债的需求。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.145-1.155%
* 10年公债103/13 ：1.615-1.630%
本地时间09:58时最新报价：
* 五年公债103/15殖利率跌0.30基点报1.1550%，成交4.5亿台币。
* 10年公债103/13期殖利率跌0.20基点报1.6255%，成交18.5亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--路透专访：美国10年期公债收益率可能下探1%--债券基金经理冈德拉克
--《全球汇市》美元兑日圆重挫，因风险意愿降温
--美国债市：公债价格上扬，因全球经济成长忧虑带动 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。