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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:02 BJT

台湾债市：10年债殖利率盘初走低，先反映美债利多

路透台北12月10日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初小幅下滑。交易员表示，盘初先反映昨晚美债的偏多走势，但交易商追价意愿仍低，使得殖利率跌幅逐渐收敛。

市场人士指出，台债年底因交易商多退场观望，使得盘面流动性风险偏高。不过因美债殖利率回到相对低位，对台债可望形成保护作用。今日债市料不脱离狭幅盘整走势，静待下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议的召开。

〞交易量缩成这样，区间也不会大。〞一银行台债交易员说。

另一证券商交易员则称，台湾今、明两年的经济基本面都还不错，但物价却偏低，这使得市场对央行明年是否升息的看法并不一致，也增加了操作的难度。后续还是要以美国经济表现的好坏为依归。

美国公债价格周二上扬，30年期公债收益率降至约两个月最低，因股市和油价下挫，带动了对避险美债的需求。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.145-1.155%

* 10年公债103/13 ：1.615-1.630%

本地时间09:58时最新报价：

* 五年公债103/15殖利率跌0.30基点报1.1550%，成交4.5亿台币。

* 10年公债103/13期殖利率跌0.20基点报1.6255%，成交18.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--路透专访：美国10年期公债收益率可能下探1%--债券基金经理冈德拉克

--《全球汇市》美元兑日圆重挫，因风险意愿降温

--美国债市：公债价格上扬，因全球经济成长忧虑带动 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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