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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:06 BJT

台湾股市：盘中持平，台新金控连跌第二日

路透台北12月10日 - 台湾股市周三盘中近持平，台新金控 
连续第二日下跌，此前在彰化银行董事改选中，台新金控未能取得其中过
半席次，而第二大股东--台湾财政部则取得过半 
。
    
    股市开盘约45分钟后，加权股价指数 基本持平，报9,124.98
点。该指数上日收低0.6%。
    
    台新金控下跌1.5%，自周二以来的跌幅扩大至逾7%。金融保险类指数
 下跌0.6%。
    
    电子类指数 微升0.1%。(完)
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