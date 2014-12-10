版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:19 BJT

《汇市简讯》美元/韩元和日圆/韩元连袂上扬

0152GMT    
    *  美元/韩元呈震荡走势，在1103上方获得良好支撑--机构
    *  目前已涨至1107.9，或再次上探1110
    *  日圆/韩元在迈向9.2400之际出现轧空，但出口商卖盘或将浮现
    *  美元/韩元最新报1107.30-70，无本金交割远期汇率(NDF)报1108.
80-1109.30；韩国综合股价指数跌0.70%。(完)
  

 (编译 王颖；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐