《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江苏国信 120 10 4 12/11簿记建档 建设银行 AAA 12/12 12/15 资产管理集团 ======================================================================================= *江西高速 100 8 230天 12/11簿记建档 工商银行 AAA(大公国际)12/12 12/15 公路投资集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *陕西煤业 400 50 9 12/11簿记建档 兴业银行 AAA(联合资信)12/12 12/15 化工集团 国开行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *国电集团 500 40 9 12/11簿记建档 农业银行 AAA 12/12 12/15
民生银行 ======================================================================================= *福建交通 60 1.5 9 12/11簿记建档 兴业银行 AA+(中诚信) 12/12 12/15 运输集团 国开行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *鞍钢集团 60 20 9 12/11簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 12/12 12/15
浦发银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *招商证券 84 18 3 12/15招标 农业银行 AAA 12/16 12/17 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *上海市北 15 5 12 12/15簿记建档 兴业银行 AA 12/16 12/17 高新集团 ======================================================================================= *江浙荣盛 25 12 12 12/15簿记建档 中国银行 AAA 12/17 12/18 控股集团 工商银行 ======================================================================================= *中金公司 25 8 3 12/15招标 农业银行 AAA 12/16 12/17
(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= *百联股份 20 1 12 12/15簿记建档 招商银行 AAA 12/16 12/17 ======================================================================================= 宁沪高速 10 10 9 12/11簿记建档 建设银行 AAA 12/12 12/15 ======================================================================================= 新疆天业集团 10 5 12 12/11簿记建档 交通银行 AA+ 12/12 12/15 ======================================================================================= 财通证券 18 4.5 2 12/11招标 中信银行 AA+ 12/12 12/15
（最高发行余额） ======================================================================================= 华泰证券 121 25 3 12/11招标 中国银行 AAA 12/12 12/15 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 山鹰股份 7 7 12 12/12簿记建档 招商银行 AA 12/16 12/17
======================================================================================= 榕基软件 5 1 12 12/12簿记建档 招商银行 AA- 12/16 12/17 ======================================================================================= 开元旅业集团 10 5 12 12/12簿记建档 中信银行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= 国信证券 82 20 3 12/12招标 招商银行 AAA 12/15 12/16
(最高发行余额) ======================================================================================= 山西沁新 9 4 12 12/12簿记建档 浦发银行 AA- 12/12 12/15 能源集团 ======================================================================================= 上海复星 40 20 12 12/15簿记建档 交通银行 AA+ 12/16 12/17 高科技集团 农业银行 ======================================================================================= 冀中能源 10 10 12 12/15簿记建档 中国银行 AA 12/17 12/18 邯郸矿业集团 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA 12/12 12/15 电力冶金股份 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 青岛能源集团 8.5 3 3 12/11簿记建档 光大银行 AA+ 12/12 12/15
======================================================================================= 五矿股份 80 40 5 12/11簿记建档 中国银行 AAA 12/15 12/16
工商银行 ======================================================================================= 万达集团 36 12 3 12/11-12/12簿记 建设银行 AA 12/15 12/16
招商银行 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 12/12簿记建档 浦发银行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= 北京国有 10 10 7 12/15簿记建档 北京银行 AAA 12/16 12/17 资产经营 平安银行 ======================================================================================= 中国有限金属 3.2 3.2 2 12/16簿记建档 中信银行 AA- 12/18 12/19 工业第十四冶金建设 ======================================================================================= 山东高速集团 25 25 永续中票 12/16簿记建档 工商银行 AAA 12/18 12/19
(自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率) 中信银行
(若不赎回，票面利率在当期基准利率加上初始利差再加上300个基点) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA 12/11 12/12 建设投资集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。