主要国家经济指标预测--12月11日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月11日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 正17 正20 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 增加1.5 增加2.41 全职就业人口(万人) -- 增加3.34 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 6.3% 6.2% 0100 韩国央行利率决议 12月 2.0% 2.0% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.6% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 0745 法国HICP(较前月) 11月终值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 0830 瑞士三个月LIBOR利率目标 第四季 0.13% 0.25% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 +0.3% -0.9% (经工作日调整，较上年同期) -2.3% -2.9% 1330 加拿大产能利用率 第三季 83.1% 82.7% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% +0.1% 1330 美国进口价格(较前月) 11月 -1.8% -1.3% 出口价格(较前月) -0.5% -1.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月6日当周 29.5 29.7 四周均值(万人) -- 29.9 续请失业金人数(万人) 11月29日当周 235.0 236.2 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.3% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.2% +0.3% 2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 59.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月10日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 +0.3% 持平 投资性房屋融资 +1.0% -- 0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 +8.1% -- 0500 日本消费者信心指数 11月 37.7 -- 0630 法国非农业就业岗位 第三季修正值 -0.3% -- 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.8% +0.1% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 逆差35.82 逆差38 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差96.2 逆差95 1200 美国抵押贷款市场指数 12月5日当周 372.3 -- 再融资指数 1,518.7 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字568 赤字725 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -8,522 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 4,819 -- 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -6.4% -2.4% (较上年同期) -4.9% -0.3%(完)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。