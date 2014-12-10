版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--12月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值
 
    12月11日(四)
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              11月           正17       正20
    0030  澳洲就业人口(万人)                            11月        增加1.5   增加2.41
              全职就业人口(万人)                                         --   增加3.34
              就业参与率                                              64.6%      64.6%
              失业率                                                   6.3%       6.2%
    0100  韩国央行利率决议　　　　　　　　　　　　　    12月           2.0%       2.0%
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月终值           持平       持平
                             (较上年同期)                             +0.6%      +0.6%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                         持平       持平
                                  (较上年同期)                        +0.5%      +0.5%
    0745  法国HICP(较前月)                          11月终值          -0.1%       持平
                  (较上年同期)                                        +0.5%      +0.5%
    0830  瑞士三个月LIBOR利率目标                     第四季          0.13%      0.25%
    0900  意大利工业生产(经季节调整，较前月)            10月          +0.3%      -0.9%
                  (经工作日调整，较上年同期)                          -2.3%      -2.9%
    1330  加拿大产能利用率                            第三季          83.1%      82.7%
    1330  加拿大新屋价格(较前月)                        10月          +0.1%      +0.1%
    1330  美国进口价格(较前月)                          11月          -1.8%      -1.3%
              出口价格(较前月)                                        -0.5%      -1.0%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)           12月6日当周           29.5       29.7
              四周均值(万人)                                             --       29.9
              续请失业金人数(万人)              11月29日当周          235.0      236.2
    1330  美国零售销售(较前月)                          11月          +0.4%      +0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.1%      +0.3%
    1500  美国企业库存(较前月)                          10月          +0.2%      +0.3%
    2145  新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               11月             --       59.3
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值
    
    12月10日(三)
    0030 澳洲房屋融资                                  10月          +0.3%       持平
             投资性房屋融资                                          +1.0%         --
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       10月          +8.1%         --
    0500 日本消费者信心指数                            11月           37.7         --
    0630 法国非农业就业岗位                       第三季修正值       -0.3%         --
    0745 法国工业生产(较前月)                          10月          -0.8%      +0.1%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              10月      逆差35.82     逆差38
             全球商品贸易收支(亿英镑)                             逆差96.2     逆差95
    1200 美国抵押贷款市场指数                     12月5日当周        372.3         --
             再融资指数                                            1,518.7         --
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         11月         赤字568    赤字725
    2000 新西兰央行利率决定                             --           3.50%      3.50%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          -8,522         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                                    4,819         --
    2350 日本机械订单(较前月)                         10月           -6.4%      -2.4%
                     (较上年同期)                                    -4.9%      -0.3%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐