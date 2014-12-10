英国金融：分离零售银行业务计划可能损害行业信评--标准普尔

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透伦敦12月9日 - 标准普尔周二表示，英国强迫大型银行分离国内零售银行业务的计划，可能损及银行的信用评等，同时可能使客户成本上升。
英国央行正强力推进银行业者对零售银行运营设置界限，希望如此一来，若是风险较高的投资银行活动出现问题，可保护纳税人不需对银行伸援。
大型银行必须在2019年以前，分开国内零售业务，或“设置围栅”，下个月必须缴交初步计划书。
标准普尔指出，银行业者可能将分离那些业务的许多成本转嫁给客户，且信贷供应可能受到压缩。
标普在报告中称，破坏资源、品牌、专业知识和经济规模等方面的分享优势，可能使标普降低对整体银行业的评估，并下调部分银行的信用评等。
标准普尔警告称，设置围栅可能对获利造成负面影响。初期设置成本可能很庞大，若因而衍生额外的合规、报告成本，及部分功能重复，而危害到整体行业营业利润率，那么未来还可能损及获利。
标普称，银行资金和流动性也可能受到负面影响。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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