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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:34 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易区间偏跌，反应人民币趋贬及韩元转弱

路透台北12月10日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易区间偏跌。交易员表示，盘初反应人民币趋贬及韩元转弱，加以盘面持续消化进口商买汇需求，令台币盘初实质交投略向区间低位靠拢。

汇银人士指出，早盘进口商美元买盘力道仍强，部分寿险业也加入买汇行列，带动盘初台币实质交投贬至31.230附近，而目前外资尚看不出明确交投方向，今日台币实质交投区间暂看在31.200-31.250。

〞台币跟着人民币趋贬，而且韩元也是先升后贬。〞一位本地中型银行人士说。

当地时间10:04，台北外汇成交量为1.76亿美元，上日同时段成交1.8亿美元，交易员并称，早盘汇市交投仍持续消化进口商及部分寿险的美元买需，外资及出口商交投则暂不明显。

美元指数 周三持续从逾五年高点回落至88.765；当地时间10:22，日圆 升幅稍有收敛，暂报119.75；韩元兑美元 盘初微升后回跌至1,108附近，上日收盘在1,107.8。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中一个月期美元/台币的换汇点折价幅度跟上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报31.190/220左右，上日纽约盘收在31.109。

本地时间10:23时，台湾加权股价指数 跌0.85%，报9,051.12点。

台币盘初主要交易区间在31.195-30.238；上交易日主要区间在31.162-30.240。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.200-31.250

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