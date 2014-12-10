台湾汇市：台币早盘实质交易区间偏跌，反应人民币趋贬及韩元转弱

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透台北12月10日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易区间偏跌。交易员表示，盘初反应人民币趋贬及韩元转弱，加以盘面持续消化进口商买汇需求，令台币盘初实质交投略向区间低位靠拢。
汇银人士指出，早盘进口商美元买盘力道仍强，部分寿险业也加入买汇行列，带动盘初台币实质交投贬至31.230附近，而目前外资尚看不出明确交投方向，今日台币实质交投区间暂看在31.200-31.250。
〞台币跟着人民币趋贬，而且韩元也是先升后贬。〞一位本地中型银行人士说。
当地时间10:04，台北外汇成交量为1.76亿美元，上日同时段成交1.8亿美元，交易员并称，早盘汇市交投仍持续消化进口商及部分寿险的美元买需，外资及出口商交投则暂不明显。
美元指数 周三持续从逾五年高点回落至88.765；当地时间10:22，日圆 升幅稍有收敛，暂报119.75；韩元兑美元 盘初微升后回跌至1,108附近，上日收盘在1,107.8。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中一个月期美元/台币的换汇点折价幅度跟上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报31.190/220左右，上日纽约盘收在31.109。
本地时间10:23时，台湾加权股价指数 跌0.85%，报9,051.12点。
台币盘初主要交易区间在31.195-30.238；上交易日主要区间在31.162-30.240。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.200-31.250
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路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。