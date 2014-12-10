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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:33 BJT

****《港报快速浏览》--12月10日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：沙地发炮美国＂晒冷＂，鳄鱼老衬还看底牌--信报                   
 港报社评：警队民望失分，专业公正止血--经济日报                           
 港报社评：港人蜗居价贵住得苦，释放土地才有望纾解--明报                   
 港报社评：社会代价巨大，要算“占领”的帐--星岛日报                       
 港报社评：支持警方全面清场，不容暴力对抗执法--文汇报                     
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：油元收入减，股市有难--信报                                 
 港报财经评论：A股大插水，捞国寿良机--经济日报                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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