台湾债市：10年公债殖利率续收低，随美债波动但跌幅受限

* 10年公债殖利率收低，区间交投暂不变 * 本月变数当前交易意愿不高 * 明日10年券103/13料在1.60-1.63%交投 路透台北12月10日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周三连续第二天收 低。交易员指出，上日希腊政治危机引发欧美股市震荡，美债受惠部位调节及避险买盘殖利 率走低，带动台债同向反应。但时序近年底交投意愿低迷，估10年债殖利率续跌有限。 交易员指出，台债跟跌美债幅度受限，因年底前影响市场的变数仍多，包括本周美国的 零售销售数据、下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率会议、台湾央行理监事会以及 财政部的发债计划，都牵涉交易员对明年部位的布局，难在当前放大押注部位。 〞现在就是把大部位都清理掉，留基本部位在手上...交易不积极。〞一位本地大型证 券商交易员说。 另一外资银行交易员也指出，市场交投气氛冷清，近期能影响市场动向的还是以美国利 率会议为主。美联储此次会议声明如果倾向鹰派，美债仍将有效率的反应，届时预估会吸引 较多交易员进场，但本周看来还是区间交易为主，10年债殖利率预估明日在1.60-1.63%间游 走。 〞现在就是看美国的声明有多鹰派...升息预期提早到第二季的话，美债殖利率还是要 弹。〞上述交易员说。 美国公债价格周二上扬，30年期公债收益率降至约两个月最低，因股市和油价下挫，带 动了对避险美债的需求。指标10年期公债 尾盘升8/32，收益率报2.23%，周一尾 盘报2.26%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.68 1.1452 1.1450-1.1550 16.50 10 103/13 -0.95 1.6180 1.6161-1.6255 61.00 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/10(三)：美国11月联邦预算； 12/11(四)：韩国央行利率决定、美国11月进出口价格/零售销售、美国10月企业库存、 欧洲央行管委会委员利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会、欧洲央行总裁德拉吉对意大 利国会财政委员会发表讲话、俄罗斯央行利率决定； 12/12(五)：中国11月固定资産投资(不含农户)/社会消费品零售总额/工业增加值/房地 産投资和销售情况月度报告、欧元区第三季就业人口/10月工业生産、美国11月PPI和核心PP I、美国路透/密西根大学消费者信心指数12月初值。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.6180 5 103/15 1.1452 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)