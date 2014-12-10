版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:05 BJT

《香港重要政经日程》--12月10日-12月15日

================== 今日重要政经消息=================

12月10日（周三）

-- 长飞光纤 首日挂牌。

-- 中广核电力 首日挂牌。

--10:00 飞达帽业控股 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月11日（周四）

--14:30 华众控股 股东特别大会。

--15:00 冠中地产 股东周年大会。

--16:30 中国天化工集团 股东周年大会。

12月12日（周五）

-- 环球信贷 首日挂牌。

-- 公布11月份外汇基金境外资产数字。

-- 鼎亿集团 公布全年业绩。

-- 万邦投资 公布全年业绩。

--10:00 远东环球集团 股东特别大会。

--10:00 大洋集团 股东周年大会。

--11:00 京维集团 股东周年大会。

*12月15日（周一）

--10:30 碧生源控股 股东特别大会。

--14:30 龙湖地产 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐