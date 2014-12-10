《香港重要政经日程》--12月10日-12月15日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
================== 今日重要政经消息=================
12月10日（周三）
-- 长飞光纤 首日挂牌。
-- 中广核电力 首日挂牌。
--10:00 飞达帽业控股 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月11日（周四）
--14:30 华众控股 股东特别大会。
--15:00 冠中地产 股东周年大会。
--16:30 中国天化工集团 股东周年大会。
12月12日（周五）
-- 环球信贷 首日挂牌。
-- 公布11月份外汇基金境外资产数字。
-- 鼎亿集团 公布全年业绩。
-- 万邦投资 公布全年业绩。
--10:00 远东环球集团 股东特别大会。
--10:00 大洋集团 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
*12月15日（周一）
--10:30 碧生源控股 股东特别大会。
--14:30 龙湖地产 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。