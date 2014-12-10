更新版 1-新债招标：中国一年国债需求一般，不纳入考核致投标积极性有限

* 一年固息国债中标利率3.42%稍低于预测均值

* 但是较之今日现券二级情绪，定位仍旧偏高

* 该期债认购倍数1.45倍，显机构参与积极性一般 (新增更多评论)

路透上海12月10日 - 中国财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率稍低于此前预测。交易人士指出，虽然中标结果显示需求稍好于预期，但是较之今日现券二级买气继续恢复，该期债定位仍旧相对偏高，且高于二级估值，同时因一年期债不纳入承销团考核亦致机构投标积极性有限。

业内人士透露，财政部稍早招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.42%，稍低于此前3.45%的市场预测均值；该期债边际中标利率为3.52%，投标倍数为1.45倍。

“比预期略好点，但是看今天二级情绪的话，结果还是偏高了，”华南一券商交易员表示，从参与投标的机构来看，外资行拿的比较多。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK= >显示，一年期品种最新收益率为3.3669%。

上海一银行交易员透露，外资行由于账户久期等限制，青睐短期品种所以支撑了一定需求，不过该期债加权利率和边际利率利差达10个点，显示机构分歧还是比较大。

“短国债，大行参与少，而且承销团又没有考核要求，大家也不会为了保资格去投必中标位，结果必然如此，”她称。

银行间市场周三早盘现券走势震荡，利率债收益率先上后下；盘初债券基金等因赎回压力较大，仍在抛售现券，流动性好的国开债首当其冲，此后因最新公布的CPI等宏观数据不及预期，引发部分交易盘入市，收益率涨幅缩窄。

根据中国财政部国债承销团成员考核指标的相关规定，一年期国债暂不设立最低承销额，不纳入承销团考核范围；其余期限品种最低投标、承销义务则规定，承销团甲类成员最低承销额(含追加承销部分)为当次国债竞争性招标额的1%；乙类为0.2%。

该期债为财政部今年第28期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

上述债12月10日招标，12月11日开始计息，招标结束至12月15日进行分销，12月17日起上市交易。(完)