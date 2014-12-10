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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:43 BJT

《中国2014年11月宏观数据路透调查中值一览表》--12月10日

路透北京12月10日 - 以下为中国2014年11月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。    
    
     11月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
                             2014年11月                                                                                     2013年  
                           实际值   预估中    10月     9月     8月     7月     6月     5月     4月     3月     2月     1月    12月    11月
                                        值                                                                                          
    居民消费价格指数(CPI)     1.4      1.6     1.6     1.6     2.0     2.3     2.3     2.5     1.8     2.4     2.0     2.5     2.5     3.0
                  CPI环比    -0.2        0       0     0.5     0.2     0.1    -0.1     0.1    -0.3    -0.5     0.5     1.0     0.3    -0.1
 工业生产者出厂价格指数(P    -2.7     -2.4    -2.2    -1.8    -1.2    -0.9    -1.1    -1.4    -2.0    -2.3    -2.0    -1.6    -1.4    -1.4
                      PI)                                                                                                           
       社会消费品零售总额       ~     11.5    11.5    11.6    11.9    12.2    12.4    12.5    11.9    12.2   11.8*       ~    13.6    13.7
       规模以上工业增加值       ~      7.5     7.7     8.0     6.9     9.0     9.2     8.8     8.7     8.8    8.6*       ~     9.7    10.0
   固定资产投资(不含农户)       ~     15.7    15.9    16.1    16.5    17.0    17.3    17.2    17.3    17.6    17.9       ~    19.6    19.9
                 贸易差额   544.7      435   454.1   309.4   498.3     473     316   359.2   184.5    77.1  -229.8   318.6   256.4     338
                     出口     4.7      8.1    11.6    15.3     9.4    14.5     7.2     7.0     0.9    -6.6   -18.1    10.6     4.3    12.7
                     进口    -6.7      3.8     4.6     7.0    -2.4    -1.6     5.5    -1.6     0.8   -11.3    10.1      10     8.3     5.3
         广义货币供应量M2       ~     12.5    12.6    12.9    12.8    13.5    14.7    13.4    13.2    12.1    13.3    13.2    13.6    14.2
       月度新增人民币贷款       ~    6,300   5,483   8,572   7,025   3,852  10,800   8,708   7,747  10,500   6,445  13,200   4,825   6,246
 人民币贷款余额同比增长(%       ~     13.0    13.2    13.2    13.3    13.4    14.0    13.9    13.7    13.9    14.2    14.3    14.1    14.2
                        )                                                                                                           
      
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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