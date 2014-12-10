《中国2014年11月宏观数据路透调查中值一览表》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透北京12月10日 - 以下为中国2014年11月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 11月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2014年11月 2013年 实际值 预估中 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 值 居民消费价格指数(CPI) 1.4 1.6 1.6 1.6 2.0 2.3 2.3 2.5 1.8 2.4 2.0 2.5 2.5 3.0 CPI环比 -0.2 0 0 0.5 0.2 0.1 -0.1 0.1 -0.3 -0.5 0.5 1.0 0.3 -0.1 工业生产者出厂价格指数(P -2.7 -2.4 -2.2 -1.8 -1.2 -0.9 -1.1 -1.4 -2.0 -2.3 -2.0 -1.6 -1.4 -1.4 PI) 社会消费品零售总额 ~ 11.5 11.5 11.6 11.9 12.2 12.4 12.5 11.9 12.2 11.8* ~ 13.6 13.7 规模以上工业增加值 ~ 7.5 7.7 8.0 6.9 9.0 9.2 8.8 8.7 8.8 8.6* ~ 9.7 10.0 固定资产投资(不含农户) ~ 15.7 15.9 16.1 16.5 17.0 17.3 17.2 17.3 17.6 17.9 ~ 19.6 19.9 贸易差额 544.7 435 454.1 309.4 498.3 473 316 359.2 184.5 77.1 -229.8 318.6 256.4 338 出口 4.7 8.1 11.6 15.3 9.4 14.5 7.2 7.0 0.9 -6.6 -18.1 10.6 4.3 12.7 进口 -6.7 3.8 4.6 7.0 -2.4 -1.6 5.5 -1.6 0.8 -11.3 10.1 10 8.3 5.3 广义货币供应量M2 ~ 12.5 12.6 12.9 12.8 13.5 14.7 13.4 13.2 12.1 13.3 13.2 13.6 14.2 月度新增人民币贷款 ~ 6,300 5,483 8,572 7,025 3,852 10,800 8,708 7,747 10,500 6,445 13,200 4,825 6,246 人民币贷款余额同比增长(% ~ 13.0 13.2 13.2 13.3 13.4 14.0 13.9 13.7 13.9 14.2 14.3 14.1 14.2 ) 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。