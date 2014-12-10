美国个股：瑞银希望超级小组能吸引更多极富有客户资产

路透纽约12月9日 - 瑞银 高层主管周二表示，该行希望旗下美国财富管理客户存在收费帐户的资产将七至10年内能够增加两倍。

瑞银财富管理美国部门主管Paul Hatch表示，将如同摩根士丹利 及美国银行 美林财富管理一样，该部门正把富有客户往向一层，将其资金引进其资产管理平台。

为了与私人银行和其他大量为超级富有人士理财的公司相竞争，证券公司告知顾问必须与富有人士更加密切联系，提供各种规划服务和投资建议，并采用那些太过昂贵以致于较不富有人士无法使用的技术。

瑞银有五个“主要超级小组”，有60-70位员工，由最多20个经纪商及投资分析师和专家所组成，专精于退休及财产规画。每一个小组有可以自行投资的客户资产额度超过10亿美元。Hatch表示，瑞银希望这类超级小组在五年内可以达100个。

Hatch表示，该行的目标是七至10年内，收费管理帐户资产可以成长至1万亿美元，或50%的客户资产。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)