台湾债市：RP利率持平，国际债交割令资金分配不均

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透台北12月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平，本周因有国际债券密集交割，寿险业陆续自投信抽走资金，整体分配不均，但因银行月内资金丰沛，因此调度不成问题。
市场调度人士指出，投信仍倾向落点安排在月内，但券商则希望客户以跨年为主。承作利率偏低的大型票券商将跨月公司债附买回利率低档微幅调升1基点，以藉此筹措跨年资金。
〞大部分都还是月内的钱，很少有跨过去的。〞一位大型证券商交易员说。
另一票券商交易员则称，由于拆款资金相对便宜，因此月内RP已很少承作，不但没自客户端调集资金，反而还退钱出去。
不过跨年资金并不好找，因此大型票券商交易员表示，已将跨月公司债RP利率低档自0.52%调高至0.53%，希望能提高客户承作意愿。
今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.47%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.52%，跨月则成交在0.53-0.58%，上日在0.52-0.58%。
今日有法国CIC发行1.5亿美元债，周四则有摩根士丹利发行0.65亿美元国际债。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。