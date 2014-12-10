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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:45 BJT

台湾债市：RP利率持平，国际债交割令资金分配不均

路透台北12月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平，本周因有国际债券密集交割，寿险业陆续自投信抽走资金，整体分配不均，但因银行月内资金丰沛，因此调度不成问题。

市场调度人士指出，投信仍倾向落点安排在月内，但券商则希望客户以跨年为主。承作利率偏低的大型票券商将跨月公司债附买回利率低档微幅调升1基点，以藉此筹措跨年资金。

〞大部分都还是月内的钱，很少有跨过去的。〞一位大型证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，由于拆款资金相对便宜，因此月内RP已很少承作，不但没自客户端调集资金，反而还退钱出去。

不过跨年资金并不好找，因此大型票券商交易员表示，已将跨月公司债RP利率低档自0.52%调高至0.53%，希望能提高客户承作意愿。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.47%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.52%，跨月则成交在0.53-0.58%，上日在0.52-0.58%。

今日有法国CIC发行1.5亿美元债，周四则有摩根士丹利发行0.65亿美元国际债。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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