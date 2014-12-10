全球金融：ICIJ再度揭密，称卢森堡掩护迪士尼及Koch等企业避税

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透伦敦12月9日 - 国际记者调查联盟(ICIJ)周二披露了迪士尼 和大宗商品集团Koch Industries 等企业与卢森堡当局达成的避税案。
ICIJ称在2009-2013年期间，这两家企业透过税率不到1%的卢森堡子公司从事复杂的企业重组，转移数亿美元的利润。
卢森堡财政部发言人拒绝对此事置评。
Koch发言人Robert Tappan则以电邮声明稿称：“Koch公司遵守法律进行业务，并按照适用的法律条款缴纳税金。”
ICIJ称，迪士尼在卢森堡成立了一家企业中介银行，在当时把高利率贷款放给位于法国等地的营运分支，从而减少其应税收入。
迪士尼发言人Zenia Mucha说，ICIJ报告是“蓄意误导”。
ICIJ称，安永会计师事务所为迪士尼及Koch提供相关谘询。在这份报告中被点名的还有香港和记黄埔、美国华平投资集团、以及微软 旗下的Skype。
微软称其在各国的运营都遵守当地法律，华平投资集团则拒绝置评。
和记黄埔和安永尚未立即对此事做出评论。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。