韩国汇市：韩元盘中基本持平，因中国数据不佳而回吐盘初涨幅

但随后0130GMT出炉的数据显示，中国11月消费者物价指数(CPI)升幅 降至五年低点，使得韩元抹去最初的涨幅。 “投资者正在清理一些过度的美元多头仓位，但就大环境而言，美元 的偏多预估并未改变，”Daishin Economic Research Institute的汇市 策略师Hong Seok-chan说。 日圆的避险买盘为韩元提供了一定支撑。全球成长担忧以及希腊政局 前景再度充满不确定性，促使日圆兑美元周二最高上涨2%。 日圆大幅反弹缓解了韩元的部分压力，日圆/韩元 交叉汇 率报9.2455，进一步远离周一所及六年低位。 三年期韩国公债12月期约 上涨10个基点，至108.04。 0210GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,108.0 1,107.8 日圆/韩元 9.2455/527 9.2225 韩国公债期货 * 108.04 107.94 韩国综合股价指数 1,953.07 1,970.95 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 徐文焰/许娜)