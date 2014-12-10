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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:12 BJT

韩国汇市：韩元盘中基本持平，因中国数据不佳而回吐盘初涨幅

但随后0130GMT出炉的数据显示，中国11月消费者物价指数(CPI)升幅
降至五年低点，使得韩元抹去最初的涨幅。
    
    “投资者正在清理一些过度的美元多头仓位，但就大环境而言，美元
的偏多预估并未改变，”Daishin Economic Research Institute的汇市
策略师Hong Seok-chan说。
    
    日圆的避险买盘为韩元提供了一定支撑。全球成长担忧以及希腊政局
前景再度充满不确定性，促使日圆兑美元周二最高上涨2%。
    
    日圆大幅反弹缓解了韩元的部分压力，日圆/韩元 交叉汇
率报9.2455，进一步远离周一所及六年低位。
    
    三年期韩国公债12月期约 上涨10个基点，至108.04。
    
                                 0210GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,108.0       1,107.8
    日圆/韩元       9.2455/527        9.2225
    韩国公债期货 *          108.04        107.94
    韩国综合股价指数     1,953.07      1,970.95
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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CN]
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 (编译 王兴亚；审校 徐文焰/许娜)
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