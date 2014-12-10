《焦点》中国通缩风险日益加深，货币宽松“不会停”

* 11月CPI同比涨幅创五年来最低

* PPI同比跌幅为近一年半来最大

* 通缩风险加深，货币宽松“不会停”

发稿 路透中文部；撰写 乔艳红

路透北京12月10日 - 受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月CPI同比涨幅创五年来最低，PPI则创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。

从经济增长和货币供给的角度衡量，中国未来通胀仍有下行可能；而低通胀为货币政策宽松提供了更多空间，继续降息或者降准应只是时间问题。

“总体来看，通胀低位徘徊的原因是总需求不强和油价下行，尽管近期稳增长力度增强，但产能收缩、房地产下行和私营部门投资下降的合力大于基建投资的上升。”民生证券宏观团队在数据点评中称。

该券商认为，未来CPI还有下行压力，明年1月CPI料回落至1.2%，尽管随后会反弹，但总需求不强，反弹高点大约也就为2.0%左右；出于通缩和风险防范的考虑，货币有宽松空间，降息之后还有降息，降准也只是时间问题。

中国国家统计局周三公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，为2009年11月以来最小升幅；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，为2013年6月以来最大降幅。路透调查预估中值分别为上涨1.6%和下降2.4%。

这是CPI同比涨幅连续第三个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。（中国CPI、PPI和食品价格走势图link.reuters.com/qaj63w）

申银万国首席宏观分析师李慧勇亦表示，通缩风险在加深，物价下跌的压力既有内忧亦有外患，所谓“内忧”是指内需不足，“外患”是以原油为代表的大宗商品价格大幅下跌。

他指出，通缩将放大债务，对于整体经济尤其重资产型企业及消费型企业不利，部分下游行业如原材料加工企业和公用事业能够从中受益，次贷危机之后主要经济体都在与通缩做斗争，目前看中国面临的形势最为严峻。

“货币政策再也不能够无为而治，预计将果断进行对冲。”他称，维持中国再次进入量化宽松周期的判断，预计未来12个月最多可以有3次降息6次降准。

中国央行此前于11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

中国国内金融市场对低于预期的通胀数据反应平淡，沪综指 早盘由跌转升，早盘收涨0.39%；人民币/美元即期 微跌至6.1876元人民币；不过对中国数据敏感的澳元 和新西兰元 则承压。

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**通缩风险加深，货币宽松持续**

总需求疲软、流动性大幅度宽松不可期，意味着CPI缺乏上行动力；与此同时，工业品价格持续回落、国际油价等呈现断崖式下跌，暗示PPI同比短期内转正无望，中国的通缩风险正逐步加深。

统计局数据显示，11月CPI环比下降0.2%，在过去13个月中有五个月呈现负增长；PPI环比下降0.6%，已经连续10个月负增长。

统计局城市司高级统计师余秋梅对此解读称，11月CPI环比下降，主要是受天气、季节和国际因素影响，新涨价因素减少所致；而随着气温逐渐走低，预计12月份CPI环比继续下降的可能性不大。

海通证券首席宏观债券分析师姜超认为，12月以来菜价持续回升，但猪价依然低迷，预测12月CPI同比涨幅稳定在1.5%；但油价、钢价继续回落，生产资料价格降幅扩大料推动12月PPI同比降幅达到2.9%。

“央行降息的核心原因在于经济持续下行、通缩风险加剧，这一局面目前尚无根本扭转。”他判断，货币放松趋势未变，未来货币放松或延迟到IPO大量发行或是新股发行注册制启动之后，以为直接融资保驾护航。

统计局新闻稿显示，据测算，在11月1.4%的CPI同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为1.1个百分点；而在PPI同比下降2.7%中，翘尾因素为零，新涨价因素约为负2.7个百分点。

华创证券宏观策略部总经理牛博坤认为，就目前的数据看，今年CPI同比约上涨2.0%、PPI预计下降1.9%，这样的组合无疑引发通缩担忧；今年全年的CPI翘尾因素为0.9%，明年估计仅0.4%左右，明年CPI或将迈入“1时代”。

“国际大宗商品尚有较大下行空间、国内中上游企业还在缓慢去产能阶段，PPI将继续全年负增长；低通胀乃至通缩的环境并不利于存量债务的化解，因此货币政策应当仍会保持适度宽松。”她说。