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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:02 BJT

韩国股市：早盘挫至三周低位，受累于中国增长放缓忧虑

路透首尔12月10日 - 韩国股市周三受到有关中国增长放缓的忧虑打
压，盘中挫至三周最低位。
    
    2010GMT时，韩国股市综合股价指数 下跌0.91%至1,953.07点
。
    
    中国需求前景迟滞，加之油价下跌，共同给能源和石化板块带来最沉
重打击。LG化学 重挫3.5%。
    
    韩亚航空 上扬4.4%，受助于燃油价格下跌。大韩航空公
司(Korean Air) 上涨不到1%。(完)
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