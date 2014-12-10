全球金融：FSB重新起草对全球大型投资基金的监管计划

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“现在更加密切关注资产管理行业如何运作，试图更加精确地判断风险所在，即风险到底是在投资经理还是基金，”Wright称。
FSB将在2015年初发布修正后的计划。该机构负责协调二十国集团(G20)的监管政策。
根据FSB的定义，规模大到对金融体系构成风险的基金有14支，全部在美国。其中包括先锋整体股票市场指数基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)和PIMCO总回报债券基金。
ICI Global常务董事Dan Waters对修正条例表示欢迎，他称修正后的规定将更全面地着眼市场活动，而不只基于单个基金。ICI Global是一个基金业团体，游说反对FSB的最初提议。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 高琦)
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