全球金融：FSB重新起草对全球大型投资基金的监管计划

“现在更加密切关注资产管理行业如何运作，试图更加精确地判断风险所在，即风险到底是在投资经理还是基金，”Wright称。

FSB将在2015年初发布修正后的计划。该机构负责协调二十国集团(G20)的监管政策。

根据FSB的定义，规模大到对金融体系构成风险的基金有14支，全部在美国。其中包括先锋整体股票市场指数基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)和PIMCO总回报债券基金。

ICI Global常务董事Dan Waters对修正条例表示欢迎，他称修正后的规定将更全面地着眼市场活动，而不只基于单个基金。ICI Global是一个基金业团体，游说反对FSB的最初提议。(完)