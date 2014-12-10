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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:08 BJT

韩国数据：10月L货供额较上年同期增8.1%，为三个月来最高增幅--央行

路透首尔12月10日 - 韩国央行周三公布，韩国10月L货供额较上年同
期增加8.1%，9月为增加7.9%。
    
    以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：

                               11月  10月    9月
    L货供额(较上年同期，%)      --   +8.1   +7.9
    M2货供额(较上年同期，%)     --   +7.5   +7.1
    银行对家庭贷款(万亿韩元)  +6.0   +6.4   +4.3
    
    --L货供额指标覆盖金融机构的全部现金和存款以及已发行货币市场
工具总额。10月L货供额增幅为7月增长8.2%以来最快增幅。
    --M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票
据、央行债券和市政债券。
    --银行对家庭贷款显示了当月的净变动。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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