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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:13 BJT

****敬告客户：路透撤回稍早所发"新西兰央行维持官方现金利率(OCR)在3.50%不变"****

亲爱的客户，您好：

　　路透周三稍早发出..."新西兰央行维持官方现金利率(OCR)在3.50%不变"...因英文部撤稿，中文部亦随之撤稿。不便之处，敬请见谅。

　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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