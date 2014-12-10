中国反腐：国家能源局原局长刘铁男受贿案一审被判无期徒刑

路透北京12月10日 - 据河北省廊坊市中级人民法院官方微博消息，该院周三对国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男受贿案进行一审公开宣判。被告人刘铁男犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

同时没收个人全部财产；随案移送的受贿所得账款人民币110万元人民币、天籁牌轿车一辆上缴国库；其余扣押于廊坊市人民检察院的被告人刘铁男受贿所得账款，予以没收，由廊坊市人民检察院上缴国库。

刘铁男此前因涉嫌严重违纪被调查，国家能源局局长一职由原电监会主席吴新雄接任。

今年9月，刘铁男受贿案在河北省廊坊市公开审理。检察院起诉书指控其利用职务便利，在项目审批、设立汽车4S店等方面谋取利益，单独或与其子共同非法收受财物共计价值人民币逾3,558万元，数额特别巨大。