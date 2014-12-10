中国反腐：国家能源局原局长刘铁男受贿案一审被判无期徒刑

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京12月10日 - 据河北省廊坊市中级人民法院官方微博消息，该院周三对国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男受贿案进行一审公开宣判。被告人刘铁男犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。
同时没收个人全部财产；随案移送的受贿所得账款人民币110万元人民币、天籁牌轿车一辆上缴国库；其余扣押于廊坊市人民检察院的被告人刘铁男受贿所得账款，予以没收，由廊坊市人民检察院上缴国库。
刘铁男此前因涉嫌严重违纪被调查，国家能源局局长一职由原电监会主席吴新雄接任。
今年9月，刘铁男受贿案在河北省廊坊市公开审理。检察院起诉书指控其利用职务便利，在项目审批、设立汽车4S店等方面谋取利益，单独或与其子共同非法收受财物共计价值人民币逾3,558万元，数额特别巨大。
继刘铁男后，发改委能源局又有５人涉嫌职务犯罪，出现”审批崩塌式腐败案“。据最高检反贪污贿赂总局局长徐进辉介绍，今年最高检共查办国家发改委受贿案11案11人，其中国家能源局５人、价格司５人、就业和收入分配司１人，价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪，煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币２亿余元。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。