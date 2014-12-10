中国橡胶：国储局2014年已收储橡胶8.75万吨，流拍4.1万吨--行业网站

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透北京12月10日 - 中国橡胶信息贸易网周三称，中国国储局2014年已经收储橡胶8.75万吨，流拍4.1万吨。
刊登在上述行业网站报导称，第一批次：6.85万吨流拍3.5万吨，最高价12,886元人民币/吨，最低价12,446元/吨成交，均价12,600元/吨附近。
第二批次：4万吨，流拍4,000吨。第三批次：2万吨，流拍2,000吨。均是按1501，1503期货合约加权平均价加一定升水。
报导称，截至目前，12.85万吨流拍了4.1万吨，其中海胶3.4万吨，中化3.95万吨，云垦1.4万吨。
此前在2014年12月5日收盘后，中国国储局下发了天然橡胶邀标文件给农垦，海南橡胶，中化国际，正式启动了2014年天然橡胶收储，国储收储预计12.85万吨，生产日期为2014年7月以后生产的国产全乳胶，交货日期为2015年6月30日前，仓库不少位于东北地区的国储仓库。收储投标时间为12月9日。
中国橡胶信息贸易网（www.QinRex.cn）是专业从事橡胶资讯服务的网站，由青岛国际橡胶交易市场主办，青岛保税区管委市场发展中心协办，并得到橡胶协会等社会各界的支持。（完）
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路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。