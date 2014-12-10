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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:28 BJT

中国橡胶：国储局2014年已收储橡胶8.75万吨，流拍4.1万吨--行业网站

路透北京12月10日 - 中国橡胶信息贸易网周三称，中国国储局2014年已经收储橡胶8.75万吨，流拍4.1万吨。

刊登在上述行业网站报导称，第一批次：6.85万吨流拍3.5万吨，最高价12,886元人民币/吨，最低价12,446元/吨成交，均价12,600元/吨附近。

第二批次：4万吨，流拍4,000吨。第三批次：2万吨，流拍2,000吨。均是按1501，1503期货合约加权平均价加一定升水。

报导称，截至目前，12.85万吨流拍了4.1万吨，其中海胶3.4万吨，中化3.95万吨，云垦1.4万吨。

此前在2014年12月5日收盘后，中国国储局下发了天然橡胶邀标文件给农垦，海南橡胶，中化国际，正式启动了2014年天然橡胶收储，国储收储预计12.85万吨，生产日期为2014年7月以后生产的国产全乳胶，交货日期为2015年6月30日前，仓库不少位于东北地区的国储仓库。收储投标时间为12月9日。

中国橡胶信息贸易网（www.QinRex.cn）是专业从事橡胶资讯服务的网站，由青岛国际橡胶交易市场主办，青岛保税区管委市场发展中心协办，并得到橡胶协会等社会各界的支持。（完）

更多细节，请点选橡胶网网站（here） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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