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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:41 BJT

韩国经济：韩国政府智库KDI下调今明两年经济成长预估

路透首尔12月10日 - 韩国最高政府智库机构周三下调今明两年经济成长预估，称经济走软而不是走强的风险加大。

韩国开发研究院(KDI)在例行报告中表示，韩国明年经济成长率料为3.5%，今年料为3.4%，分别低于5月份预估的3.8%和3.7%。

新预估值略低于韩国央行的最新预期，即明年成长3.9%，今年成长3.5%。不过韩国央行将于1月份修正其预估值。

KDI下调了国内生产总值(GDP)的几乎所有分项数据，包括民间消费、资本投资以及进出口。但该机构小幅上调了今明两年的建筑投资预估。

因应政府扶持楼市的举措，该机构预计明年建筑投资增长4.7%，今年增长2.7%；分别高于之前预估的3.8%和2.6%。

KDI将明年的通胀率预估从之前的2.3%下调至1.8%，但称，若排除计划中明年上调香烟价格的影响，通胀率将仅略高于1.0%。

该机构重申近期发出的警告，即韩国通缩风险日益加大，并再次呼吁央行予以积极的政策回应。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
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