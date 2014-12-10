韩国经济：韩国政府智库KDI下调今明两年经济成长预估

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透首尔12月10日 - 韩国最高政府智库机构周三下调今明两年经济成长预估，称经济走软而不是走强的风险加大。
韩国开发研究院(KDI)在例行报告中表示，韩国明年经济成长率料为3.5%，今年料为3.4%，分别低于5月份预估的3.8%和3.7%。
新预估值略低于韩国央行的最新预期，即明年成长3.9%，今年成长3.5%。不过韩国央行将于1月份修正其预估值。
KDI下调了国内生产总值(GDP)的几乎所有分项数据，包括民间消费、资本投资以及进出口。但该机构小幅上调了今明两年的建筑投资预估。
因应政府扶持楼市的举措，该机构预计明年建筑投资增长4.7%，今年增长2.7%；分别高于之前预估的3.8%和2.6%。
KDI将明年的通胀率预估从之前的2.3%下调至1.8%，但称，若排除计划中明年上调香烟价格的影响，通胀率将仅略高于1.0%。
该机构重申近期发出的警告，即韩国通缩风险日益加大，并再次呼吁央行予以积极的政策回应。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。