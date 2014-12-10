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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:30 BJT

标题新闻：马来西亚12月1-10日棕榈油出口较前月增加1.7%至407,425吨--ITS

ITS为船货调查机构Intertek Testing Services。
    
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