券商观点：货币宽松等三力齐发将推动明年中国A股震荡上行--中信证券

路透北京12月10日 - 中国最大券商--中信证券 周三发布年度策略报告称，2015年货币宽松、资本市场国际化、改革加速将是推动A股震荡上行的三大合力，股票仍会是较好的大类资产选择。非银行企业部门的盈利增速和ROE得到实质改善，则是全年行情演绎超预期的关键因素之一。

报告指出，利率下行、美元强势、能源成本下行和国际化趋势等因素共振，将以新的逻辑突出大金融、地产、家电、电力、交运、机械设备等蓝筹行业的价值。

报告推荐，配置上继续精选“安全、智能、绿色、品质”趋势下的新成长行业，如医药、互联网、农业等。主题上，紧抓改革创新的大逻辑，重点关注国企改革（央企和北京、天津、新疆、四川、广西等地方国企）和生态文明推动的“大环保”主题。

报告称，国际联动的强化、沪港通下卖出沪股无限制、ETF/股指期权的推出，或将加大市场波动性。明年年初预计外有欧央行QE、内有季节性货币宽松以及A股惯常的春季行情，市场环境相对偏暖，但二季度经济下行压力加大，“两会”后至6月MSCI审议A股加入指数前的主题催化事件较少，或将使A股出现阶段性回撤。

另外，经济结构恶化抑制货币放松空间、新股发行速度过快，以及明年下半年美联储升息和注册制推进的速度超预期等也可能成为风险因素。

以下为中信证券报告要点摘录：

经济下台阶，A股整体盈利增速回落。2015年，中国经济增速将从7.5%左右的平台下行至7.1%附近，二季度单季可能破7。今年下半年股指运行背离基本面的态势，届时或阶段性收敛。同时，由于经济回落，2015年，A股盈利增速预计也将相应下降3pct至7.1%。市场的上行动力将更多来自于货币宽松、资本市场国际化、改革加速这三大合力以及三力共同作用下的资金再配置过程。

货币宽松帷幕拉开，股市估值和非银行企业部门盈利齐改善。中国“宽财政、宽货币”的政策组合已拉开帷幕，我们预计央行明年将降息降准各2次（剔除同业存准调整的影响），全社会名义利率和实际利率仍将继续下行。经验显示，实际利率与A股呈较明显的负相关关系，未来股指进一步修复估值的概率偏大。中期来看，券商、地产等利率敏感型行业，建筑、交运、公用事业等杠杆率较高的行业，会在利率下行带来的“银行利润转移”效应中获益。叠加考虑能源均价同比下跌等因素，预计A股非金融板块的盈利增速将上升1.7pct至9.5%，强于A股整体。股息率较高的行业也会在低利率环境下凸显出配置价值。

A股开启国际化“钻石十年”，投资关注低估值和稀缺性。今年沪港通开通，明年MSCI、FTSE将再度审议A股能否纳入其标杆指数，而QFII和RQFII额度也还会持续增加。预计未来1-2年，A股中海外投资者的增量规模可能达到过去10年累计完成的水平。外资趋势性的流入以及市场开放后带来的估值和波动性的国际化，既有利于结构性低估的蓝筹股以及机械设备、医药等行业中的稀缺性标的提升估值，又会强化A股与美股、港股等全球性重要指数的联动。

改革加速带来A股投资“新常态”。中国正处在全面深化改革的关键时期，明年将陆续推出一些起标志性、关联性作用的改革举措，有助于改善市场整体的风险偏好，并催化新兴产业、生态文明、国企改革、土地改革等领域的主题行情。资本市场自身的改革也在快速推进。注册制、ETF/股指期权、市值管理规范、退市制度、创业板专门层次、资产证券化等改革创新，将提升资本市场优化配置资源的能力。低质绩差且今年涨幅过高的股票将释放风险，优质蓝筹和白马成长的投资价值会被重新激活。

投资策略：三力齐发，布局新蓝筹和新成长。2015年，货币宽松、资本市场国际化、改革加速将是推动A股震荡上行的三大合力，股票仍会是较好的大类资产选择。非银行企业部门的盈利增速和ROE得到实质改善，则是全年行情演绎超预期的关键因素之一。配置上，利率下行、美元强势、能源成本下行和国际化趋势等因素共振，将以新的逻辑突出大金融、地产、家电、电力、交运、机械设备等蓝筹行业的价值。同时，继续精选“安全、智能、绿色、品质”趋势下的新成长行业，如医药、互联网、农业等。主题上，紧抓改革创新的大逻辑，重点关注国企改革（央企和北京、天津、新疆、四川、广西等地方国企）和生态文明推动的“大环保”主题。