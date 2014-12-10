版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:29 BJT

标题新闻：菲律宾央行周四会议料连续第二次维持利率不变，因经济增长放缓和物价下滑

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲
浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐