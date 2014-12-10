《中国企业债发行日程表》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 遵义投资集团 16 7 12/8簿记建档 6.45% AA 12/9-12/11 国海证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 绍兴柯桥 8 7 12/9簿记建档 *7.00% AA 12/10-12/12摩根士丹利华鑫证券 经济开发区 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 70 7 *推迟发行 -- AAA -- 中信证券
30 15 英大证券等 ========================================================================================= 郑州牟中 10 7 12/10簿记建档 *7.48% AA 12/11-12/12 国泰君安证券 发展投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 *推迟发行 -- AA -- 银河证券
(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 黔西南州工业 13 7 12/12簿记建档 -- AA 12/15-12/17 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 上海淀山 13 6 *推迟发行 -- AA -- 国金证券 湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 常州天宁 12 7 12/12簿记建档 -- AA 12/15-12/19 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/22 信达证券 国有资产投资(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 吉首华泰国有 8 7 *推迟发行 -- AA- -- 财富证券 资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南省中小企业 3.22 6 12/11簿记建档 *上限8.8% AA 12/12-12/16 大通证券 集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。