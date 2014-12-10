台湾货币市场：短率大致持平，资金充裕但跨年短票量偏少

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
* 短率平稳，月内资金充裕
* 短票量偏少，无法满足银行需求
* 债券附买回利率也持平
记者 高洁如
路透台北12月10日 - 台湾银行间短率周三持平上日。交易人士指出，银行拆借供需倾向平稳，月内的资金仍充裕，惟跨年的短票仍然不多，无法满足多数银行的需求。
资金调度人士指出，跨年的免保短票目前仍多是中油以及台电免资本计提的短票为主，目前市场上的买气仍盛，不论民营或公营银行都乐意买进，只不过无法如数满足银行的需求。银行的资金仍然偏向充裕。
〞最近很淡，大家月内的钱还是很多。〞一位民营银行交易员说。
一家大型公营银行则表示，预估要到月底最后一周，资金情势才有办法明朗化，才能决定是否拆出跨年的资金或承做短票，目前仍然保守因应。而虽然目前月内的需求不多，但央行的冲销力道也还能平衡市场供需。
每年年底时一般是银行间资金调度紧俏的时刻，因银行顾虑年底资本适足率(BIS)的问题，因此通常会将现金留于帐上，尽量不承做跨年的拆款或买入短票。
本地时间11:42时：
--台币兑美元 升7.8分，报31.212。
--台湾加权股价指数 跌0.98%，报9,039.59点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.440%，上日为0.380-0.450%；两周拆款利率暂在0.388-0.445%，上日在0.43-0.45%。
**短票量不多**
短票市场方面，交易员指出，近期市场的短票量不多，免保短票方面，除了台电与中油之外，目前银行仍少承做跨年的免保短票，还需等月底资金情势再明朗一些，才能决定。
〞很多银行都有做跨年的免保票，不过还是以台电和中油为主。〞一位票券商交易员说。
今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.60%，同上日，但票量稀少；跨年自保短票利率主要在0.63-0.66%，也同上日，大区间也同上日在0.61-0.66%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.644%，前日在0.643%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.641%，前日在0.646%。
台湾央行周三存单到期金额638亿台币相较，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆8,212.1亿台币，周四存单到期6,999.8亿及周五2,818.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为226亿台币，累积超额准备为831亿台币、加计前期1%的超额准备为2,590亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周三大致持平，本周因有国际债券密集交割，寿险业陆续自投信抽走资金，整体分配不均，但因银行月内资金丰沛，因此调度不成问题。
市场调度人士指出，投信仍倾向落点安排在月内，但券商则希望客户以跨年为主。承作利率偏低的大型票券商将跨月公司债附买回利率低档微幅调升1基点，以藉此筹措跨年资金。
〞大部分都还是月内的钱，很少有跨过去的。〞一位大型证券商交易员说。
另一票券商交易员则称，由于拆款资金相对便宜，因此月内RP已很少承作，不但没自客户端调集资金，反而还退钱出去。
不过跨年资金并不好找，因此大型票券商交易员表示，已将跨月公司债RP利率低档自0.52%调高至0.53%，希望能提高客户承作意愿。
今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.47%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.52%，跨月则成交在0.53-0.58%，上日在0.52-0.58%。
今日有法国CIC发行1.5亿美元债，周四则有摩根士丹利发行0.65亿美元国际债。(完) (集体采写 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。