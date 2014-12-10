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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 11:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重回119.50区域

0340GMT
    
    * 美元/日圆重返小时图一目均衡转换线位置119.80的下方
    * 资金流动减弱且少有波动
    * 日经指数跌幅近2%，午盘延续早盘跌势
    * 最新这波下跌背后似由外资及投机客推动，而且可能持续下去。(
完)
  
 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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