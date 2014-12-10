重发-《中国债市每日综述》现券收益率继续下行，央行放水传言提振信心

(重发以补上末段遗漏数字)

* 现券收益率续降，10年国开回至4.3%下方

* 市场资金面有所缓和，有传言央行施援手

* 传言虽无法确认，但乱市中仍提振信心

* 国债期货续涨，IRS有所下行

路透上海12月10日 - 中国银行间债市周三总体向好，现券收益率在短暂上行后掉头走低，其中标志性的10年国开债，部分券种最新收益率已降至4.3%下方，全日降幅超过10个基点(bp)，因传言央行私下放水提振信心。

交易员称，在动荡市况下，即使上述传言未能得到任何渠道的证实，但已足够安抚机构情绪。至于上午公布的CPI等数据，虽也利好债市，唯效果一般。

上海一银行交易员表示，总体来看，利率债等收益率今日全线下行，主要可能和央行施援流动性传言有关。“那4,000亿(定向流动性支持)现在貌似都相信了。”

交易员透露，午盘前后开始，债市开始出现央行直接或间接向市场提供4,000-5,000亿元流动性支持的传言，不过至目前并没有得到任何证实。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新报价 为4.25%/4.16%，上日尾盘为4.36%/4.22%。

受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月CPI同比涨幅创五年来最低，PPI则创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。

利率互换市场今日随现券收益率有所下行，国债期货主力合约TF1503 则续涨，收报95.910元人民币，较上日结算价涨0.348元，或0.36%，成交量较上日缩减，但仍超过1万手。

新债发行方面，财政部上午招标的一年期国债中标利率3.42%，低于此前3.45%的预测均值。不过因二级市场走势向好，该利率水平定位仍显偏高。

另外，中证登继上日表态指出，关于加强债券回购风险管理的通知出台前，已反复测试论证、并充分考虑了市场的承受程度后，今日再发声。其官方微信今日称，该公司将采取稳妥措施，分批、分步下调标准券折扣系数，不会一次性或快速下调以清理出库。

**短期资金面略缓**

银行间市场周三隔夜和七天回购利率出现不同程度的小涨，但从实际供求情况来看，短期资金资金已出现缓和。唯七天及以上的资金仍维持紧平衡局面，特别是跨年的长钱仍缺。

交易员并指出，此前几日借钱的大行今日资金需求减缓，一定程度上缓和了短期流动性的压力，但面对即将到来的年末资金需求高峰，仍需央行的进一步扶助方能平稳度过。

“今天好点了，至少没前两天借的那么狠了，(年内)最后几天有财政投放，但如果没有政策支持压力还是不小。”上海一银行交易员称。

她谈到，央行9月对大行进行进行的中期借贷便利(MLF)操作很快就要到期，在目前的资金形势下只有续做才能保证稳定，而对于央行进一步的流动性支持，市场的预期也依旧高涨。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

华东一银行交易员表示，今日资金面虽略现好转，但仅限于隔夜品种，表明对于年底资金预期市场仍不乐观，若年底前流动性压力进一步加大，央行出手支持的可能性不小，明日的公开市场是否重启逆回购依旧值得关注。

中国公开市场周二仍未有任何操作，至此正回购已连续四次暂停，但逆回购亦未出手令部分机构略感失落。业内人士指出，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,168.20亿元，较上日的11,227.62亿元减近一成；其中，隔夜品种成交7,709.94亿元，上日为7,903.64亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6767 2.6639 +1.28 7,709.94

七天 3.6448 3.5719 +7.29 1,559.81

14天 4.3388 4.0508 +28.80 612.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.1000 2.5350 -243.50 3,294.11

七天 3.5050 4.0500 -54.50 314.06

14天 3.7100 4.6000 -89.00 28.82

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7500 2.7000 +5.00 --

七天 3.6000 3.4700 +13.00 --

14天 4.2500 4.0400 +21.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6430 2.6400 +0.30 --

七天 3.4560 3.4300 +2.60 --

三个月 4.2480 4.2360 +1.20 --