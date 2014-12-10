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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 12:11 BJT

《全球市场》油价重拾跌势，规避风险交易亦冲击亚股

美元兑日圆 日内下滑约0.2%至119.51日圆，周二时曾一度下跌超过2%至117.90。美元兑日圆周一创下七年高位121.86。

欧元兑美元 持稳于1.2374，美元指数 日内持平在88.702。

中国股市继周二大跌后今日企稳。沪综指 升0.4%，周二大幅震荡收跌5.4%，盘中曾触及三年半高点。

中国证券登记结算公司再次发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。 此消息也惊动了市场。

美股方面，主要股指隔夜收低，不过标普500指数 近收平。(完)
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