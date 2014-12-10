中国货币市场：隔夜及七天回购利率变动不大，短期资金略缓但长钱仍缺

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透上海12月10日 - 中国银行间市场周三隔夜及七天质押式回购利率 变动不大；以隔夜品种为代表的短期资金供需稍有改善，不过七天及以上的资金仍维持紧平衡局面，特别是跨年的长钱仍缺。
交易员并指出，此前几日借钱的大行今日资金需求减缓，一定程度上缓和了短期流动性的压力，但面对即将到来的年末资金需求高峰，仍需央行的进一步扶助方能平稳度过。
“今天好点了，至少没前两天借的那么狠了，（年内）最后几天有财政投放，但如果没有政策支持压力还是不小，”上海一银行交易员称。
她谈到，央行9月对大行进行进行的中期借贷便利(MLF)操作很快就要到期，在目前的资金形势下只有续做才能保证稳定，而对于央行进一步的流动性支持，市场的预期也依旧高涨。
三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
华东一银行交易员表示，今日资金面虽略现好转，但仅限于隔夜品种，表明对于年底资金预期市场仍不乐观，若年底前流动性压力进一步加大，央行出手支持的可能性不小，明日的公开市场是否重启逆回购依旧值得关注。
中国公开市场周二仍未有任何操作，至此正回购已连续四次暂停，但逆回购亦未出手令部分机构略感失落。业内人士指出，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6664 2.6639 +0.25
七天 3.5818 3.5719 +0.99
14天 4.2714 4.0508 +22.06
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.0000 2.5350 +146.50
七天 4.4550 4.0500 +40.50
14天 4.5500 4.6000 -5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7500 2.7000 +5.00
七天 3.6000 3.4700 +13.00
14天 4.2500 4.0400 +21.00
Shibor
其中:隔夜 2.6430 2.6400 +0.30
七天 3.4560 3.4300 +2.60
三个月 4.2480 4.2360 +1.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。