《焦点》中国A股“假摔”不影响牛市进程，券商保险股仍将领跑

* 流动性预期不改，周二大跌难影响牛市进程

* 短期调整后，沪综指有望上攻3,500点

* 券商保险等金融股仍将领跑

作者 林琦

路透上海12月10日 - 尽管中国A股大盘周二重挫逾5%，但却未浇灭市场刚被点燃的做多热情。绝大多数分析师和专家都将其视为“假摔”，预计震荡过后A股将继续牛市征途，券商保险等金融股仍可能是“风口的猪”，继续走出领涨行情。

国内无风险利率下降导致社会资金不断涌入股市，融资融券及分级基金等产品亦不断为股市加杠杆。只要流动性预期没有发生转变，这轮以资金推动为特征的牛市行情就不会终结，只是提升杠杆带来的负作用将导致未来A股震荡幅度明显强大。

“行情走势的关键就是流动性预期没有变化。”银河证券资深分析师任承德表示，昨天的大跌本身就是预期之中的，不断累积的获利盘及沪综指3,000点附近的心理大关，技术上大盘本就存在调整需求，中登公司调整信用债质押规定只是一个导火索。

基于明年经济继续减速及通缩风险，市场普遍预期，明年中国央行仍将有减息和降存准率的动作，个别券商甚至给出明年中国有三次降息和六次降准的超乐观预期，这令投资者对明年流动性继续保持乐观态度。

中国证券登记结算公司周一发布通知，控制城投债相关债券质押风险，明确未来没有纳入地方政府一般债务与专项债务预算范围内的企业债券，仅接纳债项评级为AAA级，主体评级为AA级（含）以上的企业债券进入回购质押库。 有部分人士认为，新规逼迫债市去杠杆，银行间资金的紧张最终引发了股市周二的下跌。

沪综指 周二大幅震荡收跌5.4%，创逾五年来最大单日跌幅，获利卖压集中释放，沪深两市A股成交1.24万亿元人民币，再创历史新高。周三早盘，沪综指仍大幅震荡近百点，早盘收报2,867.55点，涨0.39%。

不过中证登周二稍晚亦刊登相关解释称，近期投资者提交的新增入库的回购质押券呈减少趋势，且规模较小，因此新规不会对市场造成重大实质性影响。

中国股市往往带有浓厚的政策市特征，官方媒体的舆论在一定程度上代表政策风向。中国证券报周三头版头条以“牛市撞腰不足惧”为题，其结论是支撑牛市行情的逻辑并未变化，调整反而给投资者带来调仓换股的机会。

上海一位散户投资者周三一早特地上网看人民日报。他说，“我仔细看了报纸，没看到什么提醒股市过热的文章，说明上面对股市的态度没有变化，我对后市有信心。”

上投摩根基金公司简评报告亦认为，A股市场的中期趋势并没有改变。本轮牛市行情从背景来看，是社会资金对权益类资产极低配置的一次修复。在市场表现上，则体现为大盘蓝筹板块的估值修复。截止目前沪综指市盈率（PE）是13.57倍、市净率（PB） 是1.90倍；剔除金融行业的PE为21.15倍、PB为2.32倍。

报告指出，基于以下两点理由，市场仍将继续向上演绎：其一是整体权益类资产占到居民部门资产的配置比例刚过5%，离2007年牛市时的16%还低很多；其二综合改革措施尚未推出，改革红利尚未全面释放。

大多分析师认为，在经历短期调整后，沪综指将继续上攻，目标位在3,500点。

中金公司策略分析师王汉锋还指出，随着沪港通机制的建立，H股受A股的影响将会越来越大。近期海外投资者延续过去四年的悲观思路看中国，而不注意中国近年的积极变化，这可能是过于悲观、不够全面的看法。未来H股市场将跟随A股，金融和周期性等受悲观预期压制较为严重的板块是值得重点关注的领域。

**券商股有望继续领涨**

自11月22日中国降息起，大盘股指已有约两成的涨幅，但相当多投资者却有“满仓却踏空”的感觉，主要原因为除券商保险银行等金融股外，中型蓝筹股及小盘股基本没有多大涨幅。

智能手机生产商小米科技创始人雷军曾有一句名言：站在台风口，一头猪都能飞起来。这句话被引申至股市，意思是只要是优势产业，既使是大盘股，也能够大涨。券商股近期被人形容为“飞猪”，因为该板块在不到一个月时间内，平均最大涨幅达九成。

相当多分析师认为，券商保险等金融股的行情还未走完。任承德指出，“下一波领涨的还是券商保险股，因为目前还没有一个可替代的板块。当前资金都喜欢追求确定性盈利，金融板块是首选。”

他亦认为，银行板块估值是国内资本市场的价值基准，大盘后市若要上一台阶，还需要银行股的同步。

国泰君安非银金融首席分析师赵湘怀表示，券商业绩增长足以支持目前的估值，上市券商今年净利预期同比增长七成以上，明年增速在四成以上；如果新三板、资产证券化、兼并收购等创新业务明年发展起来，券商业绩增长空间更大。

“作为本轮旗手和龙头，暂时难以有其他板块能够替代（券商股）。”他继续推荐目前估值低，业绩有保障的绩优券商股以及有增发预期可摊薄市净率（PB）的券商品，例如中信证券 、海通证券 、华泰证券 和广发证券 。