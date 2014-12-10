中国汇市：人民币早盘小幅走升，通胀数据逊于预期未有明显影响

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
* 人民币早盘小幅走升
* 中间价连续第四日走升，并续创逾九个月新高
* 盘初习惯性购汇力量仍强，之后结汇力量逆转上升
* 通胀数据逊于预期对当日交易影响不明显
路透北京12月10日 - 中国人民币兑美元 周三小幅走升，中间价连续第四日走升并续创逾九个月高位带动，虽然盘初习惯性购汇力量仍较强，通胀数据逊于预期亦加重空头情绪，一度带动汇市走弱，但随后市场结汇力量持续增强，企业预期亦加速转换，加入结汇行列，最终逆转汇市弱势。
交易员称，继昨日收盘跌破6.18元技术关口后，虽有部分习惯性购汇盘，但市场结汇力量明显增强，看空人民币的情绪缓解，多空出现胶着并实现转换。
“早盘有人买（美元），6.2上不去又原路返回来。最近波动比较大。”一股份行交易员称，短期人民币可能还会维持宽幅震荡的格局，后市仍有走弱动能，亦有可能再度突破6.20元。
北京时间12:25，人民币兑美元即期报6.1780元，上日收报6.1855元。今日人民币兑美元中间价 为6.1195元，上日中间价为6.1231元。
另一家股份行交易员指出，不排除有海外做空人民币的热钱流入，不过企业的预期转化也很快，市场上多空力量的逆转比较快，说明对后市走向有分歧。
他并称，中间价连续第四日走升，并续创逾九个月新高，显示央行有意不让人民币汇率过度贬值。
对于今日新出炉的中国通胀数据，交易员指出，对今天交易的直接影响并不明显，但逊于预期的数据一定程度加重看空人民币的情绪。
中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。
全球汇市方面，美元周三稍早维持疲态，之前因多仓大幅削减令其重挫。随着年底临近，投资者寻找理由了结获利。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3100/50，上日尾盘为6.3145。
北京时间12:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1838/58元，上一交易日尾盘报6.1866元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。