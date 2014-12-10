中国汇市：人民币早盘小幅走升，通胀数据逊于预期未有明显影响

* 人民币早盘小幅走升

* 中间价连续第四日走升，并续创逾九个月新高

* 盘初习惯性购汇力量仍强，之后结汇力量逆转上升

* 通胀数据逊于预期对当日交易影响不明显

路透北京12月10日 - 中国人民币兑美元 周三小幅走升，中间价连续第四日走升并续创逾九个月高位带动，虽然盘初习惯性购汇力量仍较强，通胀数据逊于预期亦加重空头情绪，一度带动汇市走弱，但随后市场结汇力量持续增强，企业预期亦加速转换，加入结汇行列，最终逆转汇市弱势。

交易员称，继昨日收盘跌破6.18元技术关口后，虽有部分习惯性购汇盘，但市场结汇力量明显增强，看空人民币的情绪缓解，多空出现胶着并实现转换。

“早盘有人买（美元），6.2上不去又原路返回来。最近波动比较大。”一股份行交易员称，短期人民币可能还会维持宽幅震荡的格局，后市仍有走弱动能，亦有可能再度突破6.20元。

北京时间12:25，人民币兑美元即期报6.1780元，上日收报6.1855元。今日人民币兑美元中间价 为6.1195元，上日中间价为6.1231元。

另一家股份行交易员指出，不排除有海外做空人民币的热钱流入，不过企业的预期转化也很快，市场上多空力量的逆转比较快，说明对后市走向有分歧。

他并称，中间价连续第四日走升，并续创逾九个月新高，显示央行有意不让人民币汇率过度贬值。

对于今日新出炉的中国通胀数据，交易员指出，对今天交易的直接影响并不明显，但逊于预期的数据一定程度加重看空人民币的情绪。

中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。

全球汇市方面，美元周三稍早维持疲态，之前因多仓大幅削减令其重挫。随着年底临近，投资者寻找理由了结获利。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3100/50，上日尾盘为6.3145。

北京时间12:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1838/58元，上一交易日尾盘报6.1866元。