《热点透视》油价暴跌红利夸大其词，转移资金效果更胜助长经济

这听起来像是对经济的一大助力。但并非所有油价下跌的节约效应都能尽数传导。首先，对全球原油产出的三分之一而言，其生产和配销都在同一国内完成，所以其转移效应并不会那么明显。油价下跌恐怕不会对全国GDP成长率带来太大影响，因为消费者所得到的好处或多或少将被生产商的损失所抵销。

全球约有三分之二的原油产出是属于跨区域消费。以BP的数据来看，油价每桶下跌40%美元，跨区域支付将减少8,000亿美元左右，相当于全球GDP的1.1%。最大的赢家是欧洲，可以节省1,450亿美元，美国则可以省下950亿美元，中国省下920亿。主要输家为中东地区及前苏联国家，将分别减少2,680亿美元及1,240亿美元的收入。

然而消费和投资的变化幅度将小于8,000亿美元。对于出口国而言，有很大部分的原油销售收入一直是用于储蓄而非支出。原油产生的现金收入往往会借贷给进口国，或在进口国进行投资，这将推升进口国资产价格，并带动当地消费。油价下跌首先将会降低这部分资金流动。

就进口国而言，并非所有油价下跌所带来的财富都会花在其他替代消费财(消费品)上。油价下跌所释出的资金有很大部分将会用于还债，或者是推高金融资产价格。在最为发达的原油进口经济体中，油价下跌的收益用于财务目的的比重可能会特别高，这些经济体几乎全都有老龄化及财务杠杆过高的问题。

对于经济成长的帮助有几多？

不幸的是，无法取得原油出口国资金外流的确切数据，同时也无法预测进口国的消费者行为。对于多数大型原油进口国而言，油价下跌的红利可能不多，远不到其GDP的1%。而且这只会发生一次性效应。唯有油价在2015年续跌，这种效应才会重演。