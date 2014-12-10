澳洲个股：铁矿石价格走软，Fortescue对出售资产持开放态度

路透墨尔本12月5日 - 在铁矿石价格暴跌之际，澳洲Fortescue Metals Group 希望减持部分资产的权益，但称公司并未面临马上采取行动的压力。

虽然Fortescue采取了减债节支举措，但由于今年该股股价跌去一半，其净值还是低于88亿美元的债务。投资者称如果铁矿石价格进一步下滑，这种情况可能会很危险。

虽然公司和投资者都称公司不会立刻面临压力，在2017年之前没有偿债任务，但首席财务长Stephen Pearce上周在瑞银会议上表示，公司对出售矿产权益持开放态度。

Fortescue尚未启动任何标售程序。

Fortescue目前的铁矿石产量是2012年的2.5倍，总生产成本降至相当于每吨60美元的水平。铁矿石价格为每吨69.70美元。

大家对铁矿石价格走势看法不一，但瑞银此前警告称，如果高成本矿企不缩减产量，价格可能会跌至60-70美元的低段。

某不愿具名的基金经理表示，Fortescue应考虑至少卖出价值10亿美元的矿产权益。可出售给客户或股东，中国湖南华菱钢铁集团，或公司在Iron Bridge的伙伴宝钢股份 都可纳入考量。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)