《焦点》社会福利缩水问题成为日本大选躲不过的一道坎

**细节要等到选举后才公布**

媒体调查预测安倍领导的执政党将在周日大选中取得决定性胜利，尽管民众对于安倍经济政策存在疑问。安倍本人则允诺将在未来数月给予选民答复，但在竞选最后阶段不会给出任何细节。

安倍所在的自由民主党在竞选纲要中表示，他们将在明年夏季前、就如何在2021财年实现基本预算盈余制定出具体计划。

日本今年的公共债务规模相当于GDP的两倍还多，债务负担在发达国家中是最重的。

在4月上调消费税举措导致日本滑入衰退后，安倍已经决定推迟第二次上调消费税的时间，指当前的首要任务是力撑经济，使经济强劲到足以承受冲击痛苦。

穆迪上周将日本主权债信评级下调一个级距至A1，原因在于该国实现财政减赤目标的不确定性升高。

日本目前有四分之一的人口都超过65岁，预计这一老龄化比例将在2050年时进一步升到近40%。相比之下，年龄在18-24岁的年轻人占总人口的比例则在过去二十年下降近三分之一。

日本社会福利保障支出已经占到96万亿日圆预算的三分之一，并且每年还在以约1万亿日圆的速度自动攀升，日本人口危机正在迫近。

根据财务省今年稍早做出的预估，即便消费税已经上调，那么按照最乐观的情景估测，即年增长率达到3%并且政府推出进一步的举措来遏制社保支出，日本也将无法实现预算目标。

财务省计算，若不计入债务偿付和发债收入这个类目，日本将在2020-2021财年面临6.6万亿日圆的预算赤字，相当于GDP规模的1.1%。

筱原弘子在她位于东京北部的店铺中表示，她不想讨论是否将参加周日投票，但她明确指出她可不是安倍经济学的粉丝，迄今为止她都无法将消费税上调和成本升高的影响转嫁给消费者。“安倍经济学？我希望这一切结束。”她说道。（完）