中国债市动态：利率债收益率先上后下，宏观数据不佳引部分交易盘入市

路透上海12月10日 - 中国银行间市场周三早盘现券走势震荡，利率债收益率先上后下；盘初债券基金等因赎回压力较大，仍在抛售现券，流动性好的国开债首当其冲，此后因最新公布的CPI等宏观数据不及预期，引发部分交易盘入市，收益率涨幅缩窄。

交易员们并指出，目前市场情绪偏弱，债市在股市挤压下可能仍将承压，后续要关注收益率再上行，是否会触发部分机构的止损盘。

“早上开盘就有一波卖盘，基金为主吧，他们赎回压力太大了，听说有债基从10亿规模缩到了4亿，”北京一商业银行交易员称。

上海一券商交易员提到，早盘信用债和利率债均遭基金抛售，随后因最新公布的11月CPI涨幅等数据不如预期，引发部分交易盘入市抢反弹，成交以利率债为主，后续要关注收益率连续上涨是否会触及机构止损线，“要看各家成本在哪里了，止损盘可能会出来。”

中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。

前述北京交易员认为，最新CPI和PPI数据虽然显示通缩风险较大，经济下行压力不减，但对现券关键仍在于政策面是否有行动，政策面维持不动，现券难以扭转疲弱心态。

“现在问题是不放钱，光降息不降准，融资成本怎么降下来？”他称。

中国公开市场周二仍未有任何操作，至此正回购已连续四次暂停，但逆回购亦未出手令部分机构略感失落。业内人士指出，目前银行间流动性稳中偏紧，且机构年底资金面预期谨慎，致市场期盼逆回购注水呼声不断，但在当前股市持续火爆上涨的压制下，央行短期不作为亦在情理之中。

剩余期限约9.70年的国开行固息债140222券双边报价 为4.40%/4.30%，早盘曾升至5.00%/4.35%，上日尾盘为4.36%/4.22%。