香港社会：警方明天对金钟、中环被占领地区清场，官员吁示威者主动撤离

路透香港12月10日 - 香港警方将于周四协助执行禁制令，对被占领两个多月的金钟、中环一带进行全面清场。政务司司长林郑月娥周三呼吁占领道路的示威人士尽快主动撤离占领区，并指学联呼吁早前已离开金钟占领区人士明天回返占领区的做法不可取。

占领运动至今已延续74天，继上月底旺角占领区遭清场后，规模最大且为运动核心的金钟占领区明天全面清场。警方表示，警方届时在有需要时将全力协助执达主任执行有关干诺道中、夏慤道及红棉路一带的公共道路的禁制令。

在完成协助执达主任执行禁制令之后，警方会移除中环及金钟一带其他道路和行人路上的障碍物，开通附近的道路，包括干诺道中、夏慤道，添华道、添美道，以及告士打道。至于铜锣湾一带仍被非法占领的路段，警方会稍后在适当时候移除障碍物及开通道路。

**官员呼吁示威者自愿撤离**

为配合警方行动，位于金钟的添马政府总部周四亦将暂停开放，有关决策局部门将启动应变机制，改往后备办公室办公。

＂我呼吁示威人士维持他们所讲的和平非暴力立场，千万不要在现场冲击或挑衅警察，作出暴力行为。＂林郑月娥称。

她并呼吁在占领区的示威人士尽快收拾物品，主动自愿撤离占领区；至于家长、学校老师及校长亦应接触占领区内示威同学，劝喻他们撤离。对于学联呼吁早前离场示威人士明天重回金钟，林郑月娥指这行动非常不可取。

＂因为当明天警方行动时候，难保会有冲突出现，因或许有激进和滋事份子渗入占领区。＂她指出。

由林郑月娥率领的政改三人组自10月份首度与学联代表会面后，双方未能取得共识，占领运动亦一直胶着。

她重申，仍然愿意在进行政改第二阶段公众谘询时，与学生对话及听取他们意见，且强调2017年选举行政长官方案非终极方案，日后仍有机会优化。

至于上次对话时提到的拟就人大8.31决定后社会对政改的反应和最新发展而撰写的民情报告，并拟提交国务院港澳办。林郑月娥表示，民情报告仍在编制过程中，并没有不了了之。（完）