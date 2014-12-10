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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 13:12 BJT

中国金属：铜精炼商与自由港协议调涨精炼费用，创10年高位--消息

* 同意2015年加工精炼费用(TC/RC)为107美元/吨，10.7美分/磅--消息

* 2015年TC/RC大致符合预期，但低于现货水准

路透香港12月10日 - 美国矿商自由港麦克默伦铜金矿公司 已同意，2015年支付给中国大型精炼商的年度精炼加工费用将提高16.3%，这是10年来最高水准，料将成为中国业者行情的基准。

精炼加工费用调涨，明显透露出就连矿商也预期明年铜市将转为供给盈余，结束五年供给短缺局面。供应大增的预期心理持续压抑铜价，国际铜价 今年已下跌约12%。

精炼加工费用上涨，通常会刺激精炼商增产，这将有助舒缓中国供给紧俏，若精炼商也扩大出口，则其他地区的供给也能受惠。

三名直接知情消息人士周三表示，中国最大综合性铜生产商--江西铜业 ，以及其他中国大型精炼商，已与自由港达成共识，2015年精炼铜加工精炼费用(TC/RC)合约价格为每吨107美元，每磅10.7美分。

2014年合约为92美元/吨及9.2美分/磅，比2013年上涨31%。

2015年精炼费用为2005年以来最高，适用对象为运往中国的低杂质标准铜精矿。

自由港尚未对此事置评。

上述TC/RC协议水准大致符合市场预期的100-110美元/吨及10-11美分/磅，但低于本月亚洲现货市场的110-120美元/11-12美分水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
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