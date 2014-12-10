中国金属：铜精炼商与自由港协议调涨精炼费用，创10年高位--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
* 同意2015年加工精炼费用(TC/RC)为107美元/吨，10.7美分/磅--消息
* 2015年TC/RC大致符合预期，但低于现货水准
路透香港12月10日 - 美国矿商自由港麦克默伦铜金矿公司 已同意，2015年支付给中国大型精炼商的年度精炼加工费用将提高16.3%，这是10年来最高水准，料将成为中国业者行情的基准。
精炼加工费用调涨，明显透露出就连矿商也预期明年铜市将转为供给盈余，结束五年供给短缺局面。供应大增的预期心理持续压抑铜价，国际铜价 今年已下跌约12%。
精炼加工费用上涨，通常会刺激精炼商增产，这将有助舒缓中国供给紧俏，若精炼商也扩大出口，则其他地区的供给也能受惠。
三名直接知情消息人士周三表示，中国最大综合性铜生产商--江西铜业 ，以及其他中国大型精炼商，已与自由港达成共识，2015年精炼铜加工精炼费用(TC/RC)合约价格为每吨107美元，每磅10.7美分。
2014年合约为92美元/吨及9.2美分/磅，比2013年上涨31%。
2015年精炼费用为2005年以来最高，适用对象为运往中国的低杂质标准铜精矿。
自由港尚未对此事置评。
上述TC/RC协议水准大致符合市场预期的100-110美元/吨及10-11美分/磅，但低于本月亚洲现货市场的110-120美元/11-12美分水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。