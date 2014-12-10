国际油市：印度与俄罗斯拟建立能源合作，西伯利亚油田投资案可期

路透新德里/莫斯科12月9日 - 印度总理莫迪周四将会晤俄罗斯总统普京，将建立能源合作关系，为两项西伯利亚油田合约舖路，并规划连结两国的第一条管线。

不过双方的官员与行业消息人士表示，印俄两国的“愿景”宣言可能不会有具体细节，相关条款仍有待确定，以安排印度石油天然气公司(ONGC) 入股俄罗斯国家石油公司(Rosneft)的Vankor与Yurubcheno-Tokhomskoye两座油田。

双方油气管线行经路线提议的可行性，也存有疑虑，因为路线将必须穿越战火频仍的阿富汗与巴基斯坦，或中国内陆山区。

“以当前环境，在欧洲试图孤立俄罗斯的情况下，普京想显示他在国际社会上仍有朋友，”新德里Jawaharlal Nehru大学欧洲研究中心主管Gulshan Sachdeva表示。

“莫迪与普京两位领导人有些共同点。他们都喜欢宣布重大的计划，”Sachdeva说，“这么作算是合理--至于能不能达到实质成果，那又是另外一回事了。”

印度明确表态不加入西方制裁俄罗斯的行列，不过莫迪在5月上台执政后，也逐步强化与美国总统奥巴马的关系，将于1月招待奥巴马来访。