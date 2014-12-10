国际油市：印度与俄罗斯拟建立能源合作，西伯利亚油田投资案可期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新德里/莫斯科12月9日 - 印度总理莫迪周四将会晤俄罗斯总统普京，将建立能源合作关系，为两项西伯利亚油田合约舖路，并规划连结两国的第一条管线。
不过双方的官员与行业消息人士表示，印俄两国的“愿景”宣言可能不会有具体细节，相关条款仍有待确定，以安排印度石油天然气公司(ONGC) 入股俄罗斯国家石油公司(Rosneft)的Vankor与Yurubcheno-Tokhomskoye两座油田。
双方油气管线行经路线提议的可行性，也存有疑虑，因为路线将必须穿越战火频仍的阿富汗与巴基斯坦，或中国内陆山区。
“以当前环境，在欧洲试图孤立俄罗斯的情况下，普京想显示他在国际社会上仍有朋友，”新德里Jawaharlal Nehru大学欧洲研究中心主管Gulshan Sachdeva表示。
“莫迪与普京两位领导人有些共同点。他们都喜欢宣布重大的计划，”Sachdeva说，“这么作算是合理--至于能不能达到实质成果，那又是另外一回事了。”
印度明确表态不加入西方制裁俄罗斯的行列，不过莫迪在5月上台执政后，也逐步强化与美国总统奥巴马的关系，将于1月招待奥巴马来访。
俄罗斯与印度的贸易额100亿美元，仅为俄罗斯与中国贸易额的九分之一。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。