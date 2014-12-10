《路透晚报》--12月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国通缩风险日益加深，货币宽松“不会停”

受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月CPI同比涨幅创五年来最低，PPI则创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。从经济增长和货币供给的角度衡量，中国未来通胀仍有下行可能；而低通胀为货币政策宽松提供了更多空间，继续降息或者降准应只是时间问题。

--中国经济：明年二季度后有望转平稳，当前需警惕通缩风险--物流信息中心

中国物流信息中心副总经济师陈中涛表示，虽然中国四季度经济运行仍有下行压力，但目前经济运行中的积极力量正在蓄积，明年尤其是二季度以后经济运行有望转平稳，目前值得关注的问题是要防止出现“通缩”。

--中国经济：推进国有资本与民营资本融合的关键在于制定细则--国务院官员

中国国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南称，发展混合所有制经济的重点和难点是国有资本与民营资本的融合，关键需要切实解决其融合过程中遇到的矛盾和问题，同时也要着力解决发展混合所有制经济的各种体制和政策障碍。

--中国金融：国内银行卡消费信心跌至年内新低，非生活必需品消费续降--银联

银行卡组织--中国银联联合新华社周三发布11月银行卡消费信心指数报告显示，当月银行卡消费信心指数为年内新低，样本持卡人非生活必需品消费占比继续下降。

--中国反腐：国家能源局原局长刘铁男受贿案一审被判无期徒刑

据河北省廊坊市中级人民法院官方微博消息，该院周三对国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男受贿案进行一审公开宣判。被告人刘铁男犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

--香港社会：警方明天对金钟、中环被占领地区清场，官员吁示威者主动撤离

香港警方将于周四协助执行禁制令，对被占领两个多月的金钟、中环一带进行全面清场。政务司司长林郑月娥周三呼吁占领道路的示威人士尽快主动撤离占领区，并指学联呼吁早前已离开金钟占领区人士明天回返占领区的做法不可取。

【固定收益】

--新债招标：中国一年国债需求一般，不纳入考核致投标积极性有限

中国财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率稍低于此前预测。交易人士指出，虽然中标结果显示需求稍好于预期，但是较之今日现券二级买气继续恢复，该期债定位仍旧相对偏高，且高于二级估值，同时因一年期债不纳入承销团考核亦致机构投标积极性有限。

--中国债市动态：利率债收益率先上后下，宏观数据不佳引部分交易盘入市

中国银行间市场周三早盘现券走势震荡，利率债收益率先上后下；盘初债券基金等因赎回压力较大，仍在抛售现券，流动性好的国开债首当其冲，此后因最新公布的CPI等宏观数据不及预期，引发部分交易盘入市，收益率涨幅缩窄。

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率变动不大，短期资金略缓但长钱仍缺

中国银行间市场周三隔夜及七天质押式回购利率 CNRPPO=CFXS 变动不大；以隔夜品种为代表的短期资金供需稍有改善，不过七天及以上的资金仍维持紧平衡局面，特别是跨年的长钱仍缺。

【外汇】

--中国汇市：人民币宽幅震荡后收升，通胀逊预期未有明显影响

中国人民币兑美元周三宽幅震荡后收升，中间价连续第四日走强并续创逾九个月高位。交易员称，盘初习惯性购汇力量与通胀数据逊于预期一度压低汇价；但随后市场结汇力量持续增强，最终逆转汇市弱势。

--中国外汇：明年起取消银行间外汇市场事前准入许可--外管局

为进一步简政放权，促进外汇市场发展，中国国家外汇管理局周二发布通知称，自2015年1月1日起，取消对金融机构进入银行间外汇市场的事前准入许可，并明确金融机构在银行间外汇市场的基本交易规则，继续推动建立政府监管与市场自律并行的外汇市场管理新框架。

--中国外汇：明年起企事业外汇违规信息纳入征信系统并展示五年--外管局

为强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营，中国国家外汇管理局周三表示，自2015年1月1日起，全国范围内因套汇等活动构成实质性违规，并受到行政处罚的相关违规信息将按季度汇总纳入征信系统，并展示五年。

--全球金融：阿联酋与中国将很快启动人民币互换协议--阿央行高层

阿联酋央行高级官员周二称，阿联酋与中国央行将很快启动350亿人民币互换协议。该协议于2012年1月签署，旨在促进双边贸易和投资，允许两个国家的央行在必要时直接进行货币互换。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股“假摔”不影响牛市进程，券商保险股仍将领跑

尽管中国A股大盘周二重挫逾5%，但却未浇灭市场刚被点燃的做多热情。绝大多数分析师和专家都将其视为“假摔”，预计震荡过后A股将继续牛市征途，券商保险等金融股仍可能是“风口的猪”，继续走出领涨行情。

--中国股市：沪综指反弹收升2.9%，传媒、环保等新兴产业股领涨

中国股市沪综指周三大幅反弹收升2.9%。分析师称，今日大盘继前日超跌后出现技术性反弹，传媒、环保等新兴产业股领涨。另今日公布的通胀数据显示经济仍低迷，市场静待中央经济工作会议出台的政策，料政策趋向将影响后市热点。

--中国金属：铜精炼商与自由港协议调涨精炼费用，创10年高位--消息

美国矿商自由港麦克默伦铜金矿公司 FCX.N 已同意，2015年支付给中国大型精炼商的年度精炼加工费用将提高16.3%，至10年来最高水准，料将成为中国业者行情的基准。

--中国能源：LNG荣景临近结束，中石化希望能脱手部分长期进口协议