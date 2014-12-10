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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 13:25 BJT

香港股市：早盘下跌，沪港股市上日大跌加重谨慎气氛

路透上海12月10日 - 香港股市周三早盘走低，恒生指数 下跌0.2%至23,443.08点，恒生国企指数 跌0.4%至11,290.64点。

分析师表示，在香港和大陆股市周二双双大幅下挫后，香港的投资者已经变得更加谨慎。

“但就早盘而言，大陆股市反弹动能似乎疲弱，未能带动香港跟涨，”证券公司京华山一的研究部负责人彭伟新称，“短期内，多数投资者希望锁定中资金融股的获利。”

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 报112.69。指数高于100，表明A股价格高于H股。

恒生指数成分股早盘总成交量为11亿股。(完)
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