香港金融：港交所将终止三年期外汇基金债券期货交易

路透香港12月10日 - 因应金融管理局（HKMA）明年起停止发行三年期外汇基金债券，香港交易及结算所有限公司（港交所） 周三公布，将终止相关的期货交易。

港交所表示，将不再推出任何三年期外汇基金债券期货的新合约月份，而没有未平仓合约的期货合约月份已于今早即时停止交易。

目前尚有未平仓合约的期货合约月份则将继续交易，直至到期或有关未平仓合约已经平仓为止（以较先者为准）。

金管局周一公布两项措施以进一步促进本地港元债券市场发展。一是优化外汇基金债券及香港政府债券的发行，以减少较长年期债券的重叠及建立单一基准收益率曲线；二是推出香港政府债券贴现机制，以增加银行流动资金管理的灵活性。

由2015年1月起，金管局将停止发行三年及以上年期的外汇基金债券，并增发外汇基金票据以取代相关年期的到期外汇基金债券，以维持外汇基金票据及债券的总量。

与此同时，两年期的政府债券将会停发，而新发行的政府债券将为三年及以上的年期。停发三年及以上年期的外汇基金债券后，政府债券的发行量将会适当调高，以应付投资者对较长期优质港元债券的需求。

金管局并将于下周一（15日）起推出政府债券贴现机制，透过出售及回购政府债券的方式，提供总额不多于100亿港元的隔夜流动资金。金管局会在有需要时从市场获取资金，以维持总结余水平不变。

于1990年推出的“外汇基金票据及债券计划”，旨在加强货币管理，以及透过提供优质港元债券及建立涵盖三个月至15年的基准收益率曲线，以促进香港债券市场的发展。

“香港政府债券计划”于2009年推出，透过有系统地发行政府债券，促进本地债券市场的进一步持续发展。截至2014年11月底，未偿还外汇基金票据与债券及政府债券分别为7,523亿港元及965亿港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)