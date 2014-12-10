台湾股市：连四日收跌，年底前外资料暂时休兵

路透台北12月10日 - 台湾股市周三连续第四日收跌。分析师指出，美股道琼 震荡收跌，年末外资可能休长假暂时离场，令台股买盘无力收盘下挫。

台湾加权股价指数 收低1.06%或96.74点，报9,032.16点；今日成交初值 为918.59亿台币，上交易日修正后为879.66亿。

〞12月了外资操作应该平淡许多，另外美股涨多了一直有修正的压力，〞福邦证券分析师陈唯泰说。

该分析师表示，今日亚股中包括韩国股市、日股也下挫，台股的下跌应属正常的修正，待下周三台指期结算后，台股或再酝酿元月行情的升势。

证交所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超32.19亿台币，连续三个交易日共卖超81.28亿台币。今日买卖超资料待稍晚出炉。

12月台指期将于下周三(17日)结算，至上日为止外资在台指期持有净空单914口。陈唯泰预料，至下周三为止，台股可能在8,900-9,100点之间震荡整理。

另一位不愿具名的分析师也指出，美国联邦储备理事会将在下周二至三召开会议，预料在此会议结果出炉前，外资应会抛售部分持股以降低风险。

至于希腊提前总统选举一事，前述不愿具名分析师则指出，这因素倾向短期不利股市，也可能令外资提前在长假之前抛售持股。

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周二提名前欧盟环境委员Stavros Dimas为总统候选人，若这场豪赌失利，将被迫提前举行议会选举，而反对纾困的左翼政党很可能胜出。