台湾股市：连四日收跌，年底前外资料暂时休兵

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透台北12月10日 - 台湾股市周三连续第四日收跌。分析师指出，美股道琼 震荡收跌，年末外资可能休长假暂时离场，令台股买盘无力收盘下挫。
台湾加权股价指数 收低1.06%或96.74点，报9,032.16点；今日成交初值 为918.59亿台币，上交易日修正后为879.66亿。
〞12月了外资操作应该平淡许多，另外美股涨多了一直有修正的压力，〞福邦证券分析师陈唯泰说。
该分析师表示，今日亚股中包括韩国股市、日股也下挫，台股的下跌应属正常的修正，待下周三台指期结算后，台股或再酝酿元月行情的升势。
证交所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超32.19亿台币，连续三个交易日共卖超81.28亿台币。今日买卖超资料待稍晚出炉。
12月台指期将于下周三(17日)结算，至上日为止外资在台指期持有净空单914口。陈唯泰预料，至下周三为止，台股可能在8,900-9,100点之间震荡整理。
另一位不愿具名的分析师也指出，美国联邦储备理事会将在下周二至三召开会议，预料在此会议结果出炉前，外资应会抛售部分持股以降低风险。
至于希腊提前总统选举一事，前述不愿具名分析师则指出，这因素倾向短期不利股市，也可能令外资提前在长假之前抛售持股。
希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周二提名前欧盟环境委员Stavros Dimas为总统候选人，若这场豪赌失利，将被迫提前举行议会选举，而反对纾困的左翼政党很可能胜出。
本地时间1409，日本股市 下跌2.25%，韩国股市 则是收跌1.29%。(完)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。