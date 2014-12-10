中国金融：国内银行卡消费信心跌至年内新低，非生活必需品消费续降--银联

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透北京12月10日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社周三发布11月银行卡消费信心指数报告显示，当月银行卡消费信心指数为年内新低，样本持卡人非生活必需品消费占比继续下降。
该份“新华•银联中国银行卡消费信心指数”(BCCI)显示，11月份数据为83.26，环比下降0.89，同比下降2.94，为年内新低。
从分项看，11月份，样本持卡人非生活必需品消费占比继续下降。其中，样本持卡人旅游及相关行业消费下降明显，宾馆、餐饮、旅行社以及航空售票类交易金额环比分别下降5.57%、3.34%、5.17%和0.8%；而出境游和海淘热的升温对境内高端消费品销售产生一定影响，样本持卡人的箱包皮具类消费交易金额环比下降5.18%。
此外，受油价下跌影响，样本持卡人加油类交易金额环比下降3.87%；同时，样本持卡人的汽车类消费持续下降，交易金额环比减少3.67%。
报告介绍，BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。
报告表示，非生活必需品消费支出越多，反映出的宏观经济形势和个人收入情况就越好，消费者对未来的经济形势和个人收入前景也就越乐观，反之亦然。未来，一系列宏观政策措施效果的逐步显现，将有利于BCCI数值企稳。
周三公布的中国11月CPI同比涨幅创五年最低，PPI则录得近一年半来最大降幅且在逾两年半的时间里持续为负。数据双双逊于预期显示内需依然疲弱，通缩压力加大，经济下行压力不减。
中国央行此前决定将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。降息的重点是发挥基准利率的引导作用，促使实际利率回归合理水平，着力缓解企业融资成本高这一突出问题，并将继续坚持稳健的货币政策取向。（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。